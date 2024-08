Luis Villa, conocido en el ámbito digital como Westcol, ha vuelto a estar en el centro de la atención pública tras un inesperado anuncio realizado durante una de sus transmisiones en vivo. Este creador de contenido, consolidado como una figura destacada en el mundo de los videojuegos y el entretenimiento en línea, ha sido objeto de comentarios debido a su vida personal.

Posteriormente, el 21 de agosto, Tatiana Murillo reiteró sus afirmaciones a través de sus historias de Instagram, enfatizando que la información sobre la supuesta hija de 'Westcol' provendría de su actual pareja, María Isabel Villa. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, lo que ha llevado a una creciente especulación y debate en las redes sociales.

“¿Tú sabías que el man tiene un hijo? Nadie sabía esa bomba. Westcol nos ha escondido parte de su pasado. A una persona que le encanta salir a exponer la vida de la gente, esconder algo tan delicado y esconderlo presuntamente … Incluso con cláusulas de confidencialidad y todo … La cosa es pesada”. Estas declaraciones dejaron a Calderón visiblemente sorprendida, quien cuestionó por qué la madre de la supuesta hija no había salido a la luz pública para hablar del tema. Murillo sugirió que la confidencialidad legal i mpedía que la madre hiciera declaraciones, pero insinuó que personas cercanas podrían confirmar la información.

La polémica se intensificó aún más cuando Yina Calderón , otra conocida creadora de contenido, se unió a Murillo en una transmisión en vivo. Durante la conversación, Murillo lanzó una afirmación aún más impactante: insinuó que Westcol podría tener un hijo, aunque aclaró que esta información es presunta y aún no confirmada. Según Murillo, Westcol habría mantenido en secreto parte de su pasado, ocultando la existencia de su supuesto hijo, incluso con cláusulas de confidencialidad.

¿Qué dijo Westcol sobre su supuesto hijo?

Ante la creciente ola de rumores y comentarios, 'Westcol' se pronunció a través de su cuenta de Instagram, expresando su frustración por la situación. El streamer declaró: “Qué pereza estar en este punto, de verdad. Qué pereza estar en el punto donde a todo el mundo le conviene hablar de uno. Están esperando cualquier cosa, cualquier movimiento de mi vida personal. Que si hago, que si no hago… Todo, todo, todo. Cualquier detalle ya lo hablan o lo opinan como si vivieran conmigo”.

Hasta el momento, 'Westcol' no ha abordado directamente las afirmaciones sobre la supuesta paternidad, y no se han emitido comunicados oficiales que confirmen o desmientan esta información. La falta de confirmación ha dejado a muchos internautas a la expectativa, esperando aclaraciones que puedan arrojar luz sobre la veracidad de estas declaraciones