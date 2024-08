Natalia Segura, conocida en las redes sociales como La Segura, ha logrado consolidarse como una de las creadoras de contenido más influyentes del país. Su paso por el reality del Canal RCN, La Casa de los Famosos Colombia, ha fortalecido su presencia en las plataformas digitales, especialmente después de la emotiva propuesta de matrimonio de Ignacio Baladán.

La propuesta de matrimonio en "La Casa de los Famosos Colombia"

La propuesta de matrimonio de Ignacio Baladán a La Segura marcó un momento culminante del reality. Durante un episodio en vivo, Baladán sorprendió a su novia al arrodillarse frente a ella y dedicarle unas conmovedoras palabras: "Vine directamente desde Perú pasando por tu familia, me fui hasta Cali para tener la aceptación de tu familia. Somos el uno para el otro, no me quiero separar, te voy a cuidar, te voy a amar, te amo. Quiero decirte con todo el amor del mundo que lo aceptes, que te voy a cuidar toda la vida como lo he hecho todo este tiempo y pedirte por favor si quieres casarte conmigo". Esta propuesta, organizada con la colaboración de la producción del programa, incluyó una dinámica de desfile que dejó a La Segura completamente sorprendida.

