Westcol había organizado para este sábado 25 de enero una jornada para sus seguidores: un recorrido en chiva por Medellín, culminando con una gran fiesta patrocinada por él. Sin embargo, lo que prometía ser una celebración sin igual tomó un giro inesperado.

Durante el trayecto, las autoridades de Envigado detectaron irregularidades en la documentación del vehículo, lo que obligó a detener la chiva y a realizar un procedimiento más exhaustivo junto a la Policía del Valle de Aburrá.

También se conoció que parte de la acción de los uniformados se debió porque varias personas iban colgadas a los lados de la chiva, poniendo en grave riesgo sus vidas. Según versiones oficiales, la intervención se produjo tras una alerta ciudadana.

El hecho, que quedó registrado en video, también muestra en sus imágenes cuando Westcol expresó su descontento cuando los uniformados le solicitaron su documento de identidad y procedieron a revisar sus pertenencias. “Grabe tranquilo, que al que meta mano, le metemos mano, ¿si me entienden? Esto no es así, esto no lo hacen ni porque la gente lleve kilos”, dijo en mientras levantaba los brazos y un uniformado lo requisaba.

Luego se presentó una lucha de billeteras entre el creador de contenido y uno de los agentes. El policía le pidió que abriera el bolso y al hacerlo dijo: “tranquilo, vea”, le abrió la billetera y le mostró el dinero en efectivo que llevaba y agregó: “para que revise mi hermano”. A lo que el policía le contestó: “yo también tengo plata, ¿se la muestro?” y acto seguido sacó la billetera y le mostró los billetes. Ahí Westcol dijo: “eso es lo que ustedes quieren”.