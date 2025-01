Valentina Ruíz, más conocida en el mundo digital como La Jesuu, es una influencer caleña que ha ganado una gran base de seguidores gracias a su estilo único y su enfoque en entretenimiento y belleza. Con un enfoque fresco y auténtico, La Jesuu ha logrado conectar con su audiencia, lo que la ha posicionado como una de las favoritas del público para participar en la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Cómo se está preparando La Jesuu para el reality?

La entrada a un reality show como La Casa de los Famosos no es tarea fácil, y aunque muchos participantes se alistan emocionalmente, también hay quienes optan por hacer algunos ajustes estéticos antes de entrar a la casa. Este parece ser el caso de La Jesuu, quien, en sus publicaciones de Instagram, ha revelado detalles de su preparación para ingresar al programa. En un principio, la caleña dejó entrever que se estaba sometiendo a un cambio de figura, pero al poco tiempo aclaró que, en realidad, lo que había hecho era someterse a unos pequeños retoques faciales.

¿Qué cambios se realizó La Jesuu en su rostro?

La Jesuu fue clara al compartir con sus seguidores los detalles de los procedimientos a los que se sometió antes de ingresar a la casa. A través de sus redes sociales, mostró imágenes en las que se le veía con los labios ligeramente inflamados y una cinta en su nariz, lo que indicaba que había realizado una perfilación. La influencer explicó que no se trataba de una cirugía invasiva, sino de procedimientos estéticos comunes y no quirúrgicos, tales como un aumento de labios y modificación de nariz. Estos cambios son cada vez más frecuentes entre figuras públicas, quienes optan por estas opciones para mejorar su apariencia sin recurrir a cirugías mayores.

“No me opero todavía, pero sí me hice unas cositas”, compartió La Jesuu en sus redes, confirmando que no se trató de una intervención quirúrgica, sino de retoques más simples, con resultados visibles en poco tiempo.

