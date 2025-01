Aida Cortés ha regresado a las redes sociales después de un complicado periodo de salud. La cantante, quien se había ausentado por más de una semana debido a una enfermedad que requería atención médica especializada, quiso expresar su gratitud a sus seguidores por sus mensajes de apoyo y cariño.

A través de sus historias de Instagram, Aida aseguró estar poniendo todo su empeño en recuperarse y salir fortalecida de esta situación. Su equipo de trabajo había informado previamente sobre su estado de salud, pidiendo comprensión y oraciones por su pronta recuperación.

“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos una actualización sobre el estado de salud de Aida Cortés. Durante los últimos 10 días, Aida ha estado ausente debido a una inesperada y difícil situación médica que requiere tratamiento especializado. Ella está recibiendo la mejor atención posible y está rodeada por el amor de su familia y sus seres queridos”, indicaron a través de un comunicado.

Sin embargo, poco después, la modelo publicó un video para expresar lo sorprendida que estaba por algunos comentarios que recibió por parte de muchos internautas.

“En momentos como estos, la vida te enseña el triple, y hoy puedo ver lo vulnerable que somos como seres humanos, que, muchas veces tratando de protegernos del mundo, estamos tan ocupados viendo hacia afuera que nos olvidamos de ver y cuidar dentro”, inició diciendo Cortés.

Y agregó: “He visto las noticias que están saliendo acerca de mi estado de salud, y algunas personas dicen que puede ser sida. Ni tú ni yo estamos exentos de vivir algo así y es una lucha demasiado difícil para las personas que lo viven y para los seres que los acompañan, para sus seres queridos”, señaló la joven.

Asimismo, no dudó en manifestar su desagrado por tales conjeturas, que, aparentemente, la afectaron. “No seamos crueles, no seamos tan indolentes con la desgracia ajena. Han pasado muchas cosas en mi proceso de vida: bajones, giros de trama, decisiones radicales, luchas internas y muchas cosas que no podría contarles del todo por acá. Nunca vamos a poder conocer la historia completa de una persona, lo único que podemos es tratar de ser un poquito más amables”, enfatizó.

Finalmente, indicó qué le pasó y cuál es su estado actual. “La verdad tuve un bajón fuerte en mi sistema inmunológico. Estamos esperando aún más exámenes y sé que es un momento en el que tengo que ser muy fuerte, en el que tengo que colocar todo de mi parte para salir de esta situación y lo estoy haciendo, pero finalmente lo que tenga que pasar va a suceder”, concluyó.