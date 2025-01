La relación de Aida Victoria Merlano con el empresario Juan David Tejada ha llamado la atención no solo por el vínculo sentimental, sino también por las controversias que rodean el pasado de Tejada. Desde que hicieron pública su relación, los usuarios de redes sociales comenzaron a indagar sobre la vida de Tejada, especialmente después de las revelaciones del empresario, pues estaría vinculado con presuntas actividades ilícitas, como narcotráfico y lavado de dinero.

¿Qué dijo Tejada sobre su pasado y su experiencia en prisión?

En una dinámica reciente en su cuenta de Instagram, Juan David Tejada admitió haber estado en prisión, afirmando que su experiencia en la cárcel le sirvió como un proceso de transformación personal. En su respuesta a un seguidor, Tejada expresó: “Sí, gracias a mi Dios, porque estaba en un camino que no era. Yo doy gracias todos los días a eso, porque si no me meten a la cárcel hoy no estaría vivo”. Estas palabras sorprendieron a muchos, generando una mezcla de reacciones entre sus seguidores, algunos de los cuales siguen especulando sobre el origen de su dinero.

