Westcol se vio envuelto en una acalorada situación con las autoridades durante una celebración en Medellín. La noche del sábado 25 de enero, mientras disfrutaba de una fiesta en una chiva rumbera junto a sus seguidores, la policía intervino, hecho que rápidamente se hizo viral. La decisión de las autoridades de detener la celebración y solicitar una requisa generó un gran revuelo en las redes sociales.

Los agentes, siguiendo el protocolo establecido, solicitaron al streamer su documento de identidad y procedieron a revisar sus pertenencias. Sin embargo, esta acción generó una fuerte reacción por parte de Westcol, quien expresó su descontento ante la situación.

“Grabe tranquilo, que al que meta mano, le metemos mano, ¿si me entienden? Esto no es así, esto no lo hacen ni porque la gente lleve kilos”, dijo en mientras levantaba los brazos y un uniformado lo requisaba.

Luego el policía le pidió que abriera el bolso y al hacerlo dijo: “tranquilo, vea”, le abrió la billetera y le mostró el dinero en efectivo que llevaba y agregó: “para que revise mi hermano”. A lo que el policía le contestó: “yo también tengo plata, ¿se la muestro?” y acto seguido sacó la billetera y le mostró los billetes. Ahí Westcol dijo: “eso es lo que ustedes quieren”.

Cuando otro de los policías le pidió la cédula, el streamer contestó: “Ya va, ¿pero están enojados o qué?, ¿están asustados? Ya, tranquilos”.

#Antioquia Las autoridades verificaron que la chiva anunciada por el creador de contenido Westcol no contaba con los documentos en regla. Además, llevaba personas colgadas a los lados del vehículo, lo que generaba un riesgo para los ocupantes. Las autoridades hicieron desocupar… pic.twitter.com/04BRJ9ahDl — RCN Radio (@rcnradio) January 26, 2025

Según indicó RCN Radio, los uniformados decidieron detener la chiva porque, al parecer, no contaba con los documentos en regla. Asimismo, se conoció que varias personas iban colgadas a los lados del vehículo, lo que generaba un riesgo para los ocupantes. Las autoridades hicieron desocupar la chiva y no continuaron con su recorrido. Este hecho generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos internautas aplaudieron la acción de las autoridades y otros rechazaron tales acciones cuando “debían atacar verdaderos delitos en la ciudad”.

Lo de la Policía de Colombia con WestCOL hoy en streaming es lamentable en toda regla...



Dos veces pararon ilegalmente una chiva donde no se estaba haciendo nada ilegal, solo con el fin de arruinar el stream y buscar algún tipo de beneficio (mientras personas sufren de… pic.twitter.com/LngCDgdjZ7 — WestCOL Updates (@WestCOL_Updates) January 26, 2025

Felicitaciones a la @PoliciaMedellin por poner en su lugar a @WestCOL. Cree que puede hacer lo que se le venga en gana y no es nadie. pic.twitter.com/WV7EmpEy5h — Alejandro Galeano (@AlejoTrinando) January 26, 2025

Que tristeza lo que se volvió Medellín, llaman un grupo de fuerzas especiales más un batallón de policías por una chiva rumbera de Westcol, eso mientras en las zonas peligrosas se prostituyen niñas a extranjeros @FicoGutierrez@AlcaldiadeMed gracias inútiles de mrd — Pablo escobar (@vagoatorrant10) January 26, 2025

Medellín bien inseguro, con as3s1nos sueltos como los que m4t4ron a Mateo Jaramillo, y los tombos montandole un operativo a la chiva de westcol para tener el minuto de fama. pic.twitter.com/dOycpRy6O5 — Buitres UdeA (@BuitresUdeA) January 26, 2025

Policías se ríen mientras hacen el procedimiento ilegal a @WestCOL mientras transmitía en vivo en una chiva, llegaron más de 8 patrullas y el ESMAD a pedirle la cédula al famoso streamer pic.twitter.com/gG3QwMkkUk — ALX1830 🇨🇴 (@Alx1830) January 26, 2025