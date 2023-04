Quién es Westcol, el 'streamer' que ha dado polémicas declaraciones, ¿cómo se hizo famoso?

Tiene cerca de 25 y años y fue novio de la influencer, Aida Victoria Merlano. Su relación la hizo oficial, sin embargo, lo criticaban a diario por sus comentarios y las vivencias que tenía con ella. Tiempo después, se confirmó que la parejita ya no se encuentra en una relación. Tras hecho, todo empezó a 'explotar'.

Durante los videos que hace en 'Twitch' dio su opinión sobre la comunidad LGBTIQ+ y lo trataron de homofóbico. Alguien le preguntó sobre qué pasaría si un 'gay' lleva a su casa a alguien del mismo género y su respuesta le dio la vuelta al mundo.

"No papi, eso sí no va conmigo... WestCol es un homofóbico, cero perro, que haga sus m... y que el hijue... sea cacorro, pero que n0 me traiga otro man acá ni por el pu...", dijo.

Adicionalmente, este comentario no quedó ahí, ya que aseguró que podría dispararle a alguien homosexual: "lo fulmino a balazos".