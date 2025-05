La tensión no da tregua en La Casa de los Famosos Colombia 2025, y Karina García volvió a estar en el centro de la polémica. La modelo paisa rompió el silencio y confrontó directamente a Yina Calderón, con quien tuvo una de las discusiones más tensas desde que entraron al reality. ¿La razón? Celos, traición y una relación que, según Karina, ha despertado la envidia de su examiga.

Durante la dinámica del 'detector de mentiras' realizada el 7 de mayo, mientras Andrés Altafulla respondía preguntas frente a todos, Yina Calderón lanzó una frase que encendió las alarmas: “Ya se te nota obstinado de Karina”. La modelo reaccionó de inmediato, lo miró fijo y le respondió con ironía y contundencia:

“¿O tú eres la que quieres que se obtine?”

La tensión fue tal que el silencio se apoderó del lugar por unos segundos. Yina, intentando restarle importancia al comentario, dijo que solo expresaba lo que ella percibía. Pero para Karina, esa fue la gota que colmó el vaso. Ya sospechaba desde hace días que su examiga no solo había traicionado su confianza, sino que incluso podría estar interesada en su pareja.

Esta confrontación es solo el capítulo más reciente de una enemistad que viene creciendo desde que el equipo Fuego se fracturó. La amistad entre Karina García y Yina Calderón se desmoronó luego de que Yina la nominara directamente a riesgo de eliminación, sorprendiendo a todos, incluso a los fans que aún creían en su vínculo.

Los problemas escalaron rápidamente. En la noche de cine del miércoles 30 de abril, se transmitieron videos donde Yina y La ToxiCosteña hablaban de manera despectiva sobre Karina. La DJ aseguró que no soportaba más convivir con alguien que “se victimizaba constantemente”, mientras Karina no dudó en calificarla como hipócrita y falsa.

A esto se suman las acusaciones de Yina sobre la relación entre Karina y Altafulla. Según la empresaria de fajas, el cantante estaría con la modelo solo por estrategia y ya estaría comenzando a aburrirse por la actitud “conflictiva” de Karina. Esto quedó expuesto incluso en una conversación reciente, donde Yina le dijo a Altafulla, en frente de todos, que ya se notaba “obstinado”.

Sin embargo, Karina no se dejó intimidar. Lejos de victimizarse, se mostró firme y le dejó claro a Yina que no le tenía miedo:

“Suelta lo que tengas que soltar, a mí no me vas a amenazar con cosas del pasado”, afirmó días atrás, cuando Yina insinuó que podría ventilar secretos de su vida personal.

Pero Yina no ha sido la única en lanzar comentarios punzantes. La ToxiCosteña, quien también formó parte del equipo de las chicas Fuego, ha arremetido sin filtro contra Karina, especialmente tras los rumores de un encuentro íntimo entre la modelo y Altafulla. La costeña aseguró que no pudo dormir por los “ruidos” de esa noche y criticó duramente a Karina frente a todos, diciendo:

“Vete a trapear más bien ese cuarto que huele a chucha, a semen y a mond*.”

Karina, dolida pero firme, aseguró que no se trata solo de ella, sino de un patrón de machismo disfrazado de moralismo que no debería tener cabida, menos entre mujeres.

La tensión no es solo entre las protagonistas. Los seguidores del reality también están divididos. Mientras muchos aplauden la sinceridad de Karina, otros consideran que ambas están cayendo en una guerra sin sentido. Los clips del 24/7 no mienten: hay miradas incómodas, silencios que dicen mucho y un triángulo amoroso que cada vez tiene más vértices.

En la recta final del reality, ya son solo 10 los participantes que permanecen en juego tras la eliminación de Norma Nivia el pasado 4 de mayo: La Jessu, Karina García, Andrés Altafulla, Melissa, Emiro Navarro, El Flaco Solórzano, Mateo Varela, Camilo Trujillo, Yina Calderón y La ToxiCosteña.

¿Será esta pelea el detonante que defina las próximas eliminaciones? ¿Podrá Karina seguir avanzando con tantas enemigas dentro de la casa? Lo cierto es que la guerra está declarada… y apenas comienza.