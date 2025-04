En la noche del 29 de abril, La casa de los famosos Colombia vivió uno de sus capítulos más impactantes. La actividad del cine —esperada por los participantes como una velada de entretenimiento— terminó convirtiéndose en un desfile de verdades dolorosas y traiciones que dejaron a Karina García completamente devastada.

Durante la proyección, los concursantes fueron testigos de una recopilación de momentos en los que Yina Calderón, junto a 'La Toxi Costeña', hablaban despectivamente de Karina a sus espaldas. Entre las escenas más fuertes se mostró a Yina diciéndole a Andrés Altafulla que no se ennoviara con Karina y que se quedara con la Toxi. También se vio cuando Yina le susurró al oído a Altafulla durante una nominación: “no confíes en Karina”.

Pero eso no fue todo. También quedó al descubierto que desde el inicio del reality, la Toxi Costeña ya no soportaba a Karina, afirmando que le fastidiaba todo de ella y que no le volvería a dirigir la palabra. Mientras las imágenes pasaban, Karina tenía una expresión de desconcierto, dolor e incredulidad. Incluso en medio del cine, cuestionó directamente a la Toxi por cosas que le había dicho a Yina y de las que Karina no tenía conocimiento hasta ese momento.

Al finalizar la función, Karina expresó que se sintió profundamente herida. Confesó que había considerado acercarse nuevamente a la Toxi para dejar todo en buenos términos, pero que después de lo que vio en el cine, jamás volvería a intentarlo. “Entendí que mi amistad jamás les importó. Yo sí las quise, sí les brindé lealtad, independientemente del juego”, declaró entre lágrimas.

Yina Calderón intentó acercarse a Karina para justificar lo que vio en la pantalla, pero la respuesta fue tajante: “Eso no lo hace una amiga, hablar cosas muy feas de la otra”. La conversación no alivió las tensiones, y al contrario, dejó en evidencia que la confianza está completamente rota.

Otro momento clave fue la actitud de La Jesuu, quien recientemente reingresó al reality con información del exterior. Al ver que Karina por fin estaba abriendo los ojos, La Jesuu no pudo ocultar su satisfacción, riéndose y aplaudiendo discretamente en medio del cine, consciente de que lo que Karina vio sólo confirmaba lo que muchos ya sabían, y que en redes comentan: Yina nunca fue su verdadera amiga y que sus disculpas eran pura conveniencia tras enterarse del alto porcentaje de apoyo que Karina tiene con el público.

En redes sociales, especialmente en TikTok, los fans de Karina no tardaron en pronunciarse. Videos, comentarios y análisis comenzaron a circular, muchos de ellos acusando a Yina de ser manipuladora, convenenciera y de intentar lavar su imagen ahora que quedó en evidencia. “Yina solo busca quedar bien después de lo que ya hizo” y “Karina merece gente leal, no farsantes” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Este episodio se suma a la tensión acumulada por la polémica nominación de la semana pasada, cuando Yina, con el poder de intercambiar a un nominado, sacó de la placa a Laidy Tabares y puso en su lugar a Karina. La decisión sorprendió a todos, pues se suponía que Yina y Karina eran amigas. Tras la jugada, Yina fue vista llorando y justificando su acto con frases como “seguí a mi corazón” y asegurando que Karina no era quien todos creían.

Aquel movimiento, sumado a las escenas vistas en el cine, dejaron claro que la relación entre las denominadas Chicas Fuego se ha fracturado para siempre. La lealtad, uno de los valores que Karina siempre defendió en el juego, fue pisoteada frente a millones de espectadores.

A pocas semanas del final del reality, la tensión dentro de la casa se vuelve insostenible. Los participantes enfrentan el peso de sus decisiones pasadas y las consecuencias de haber jugado con los sentimientos de los demás. Mientras tanto, el público se mantiene atento y cada vez más volcado en apoyar a Karina, quien se ha posicionado como una de las concursantes más queridas y auténticas de esta edición.

Todo parece indicar que, tras esta noche de cine, ya no habrá vuelta atrás. Karina abrió los ojos, y lo que vio, fue suficiente para cerrar capítulos de una vez por todas.