La tensión en La casa de los famosos Colombia alcanzó un nuevo nivel tras la revelación de Andrés Altafulla durante la gala de nominación del 30 de abril. En una dinámica cara a cara, el actor costeño acusó directamente a Yina Calderón de haber estado enamorada de él, lo que dejó atónitos a los televidentes y desató un escándalo en redes sociales.

Le puede inyteresar: Altafulla deja en shock a todos al exponer que Yina Calderón lo amaba: "me pedía besitos"

Pero la bomba real no estalló dentro de la casa, sino afuera. La influencer y empresaria Manuela Gómez, vieja conocida de Yina Calderón y con quien ha protagonizado enfrentamientos desde hace años, apareció en sus redes sociales con una declaración aún más explosiva. En sus palabras, no solo confirma lo que dijo Altafulla, sino que asegura tener más pruebas y pidió públicamente entrar al reality para decirle la verdad en la cara a su examiga.

“Para mí, Yina no es amiga de nadie. Es falsa, hipócrita, y lo que está haciendo ahí es puro show. Yo tengo la verdad sobre ella y Altafulla, y sería un espectáculo si me dejan decírselo en un congelado”, dijo Manuela sin filtro en una historia de Instagram.

El triángulo amoroso que desató la polémica

Durante la gala, Altafulla tuvo que otorgar cuatro puntos de nominación a alguien de su habitación. Eligió a Yina Calderón y explicó su decisión con una frase que dejó a todos en silencio:

“Yo prefiero quedarme con esa Yina chévere de afuera, la que me decía que yo era su amor platónico, que sentía cositas por mí”.

Desde ese momento, las redes se encendieron. Clips del programa y reacciones de los fans empezaron a circular, y la teoría de que Yina y otra de sus compañeras, La ToxiCosteña, tenían sentimientos por Altafulla tomó fuerza. Muchos usuarios de TikTok señalaron que ambas se distanciaron de Karina García —quien actualmente sostiene una relación romántica con el actor— justo cuando él comenzó a acercarse a la paisa.

No te quedes sin leer: Durante la noche de cine, Karina García descubrió la traición de las chicas fuego y rompió toda posibilidad de reconciliación con la Toxica

Comentarios de seguidores en TikTok

“Yina está ardida porque Altafulla no le paró bolas”

Así lo sentenció Manuela Gómez en otro de sus videos:

“Vi cuando discutían. Altafulla le decía que no sentía nada por ella y que estaba con Karina. Yina estaba ardida porque él nunca la miró como ella quería. Yo estuve ahí, yo vi cosas, y tengo pruebas”.

Manuela, además, lanzo el comentario al equipo del reality — que la dejen entrar como parte de la dinámica del 'congelado', una estrategia del programa donde una persona externa puede visitar la casa por pocos minutos. Su intención: exponer a Yina Calderón frente a todos sus compañeros y a millones de espectadores. Desde entonces, seguidores del reality han etiquetando la cuenta del 'Jefe' en TikTok para que la paisa la tengan presenten en la próxima dinámica.

“¿Vos te imaginás que yo entre y le diga todo en la cara? Yo sé cosas que podrían cambiar el juego”, agregó.

No te pierdas de leer: Yina Calderón traiciona a Karina García en La casa de los famosos: la nominó, habló a sus espaldas y desató un escándalo sin precedentes