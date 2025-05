La tensión en La Casa de los Famosos Colombia alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones de Karola Acendra, mejor amiga de Emiro Navarro, quien salió en defensa de su amiga Karina García y criticó duramente a La ToxiCosteña por sus comentarios despectivos hacia la modelo.

Le puede interesar: Durante la noche de cine, Karina García descubrió la traición de las chicas fuego y rompió toda posibilidad de reconciliación con la Toxica

Karola no se guardó nada y expresó su molestia por la actitud de La ToxiCosteña hacia Karina:

"La misma Toxi ha sido de las mujeres que más ha criticado a Karina por hacer el amor, es rico hacer el amor princesa, tú sabes, ¿no? Bastante que dijiste al principio: 'Me van a ver que yo en La casa de los famosos no voy a hacer ninguna vaca muerta porque yo voy a mover y mover y no sé qué'".

Además, Karola señaló la hipocresía en las críticas de La ToxiCosteña:

"Sino que no te levantaste nada, estuvieras igual que ella, uno por eso no puede estar criticando y menos cuando anda por el mundo del espectáculo por ahí, por ejemplo, ya sabemos que vacilaste con Fito y eso no es nada, pero no tienes que estar criticando porque te salen las cositas después".

No te quedes sin leer: Manuela Gómez revela que Yina Calderón habría estado enamorada de Altafulla y quiere decirle la verdad en en vivo: "tengo la verdad"

El momento íntimo que desató la polémica

La controversia comenzó cuando se filtraron imágenes de un momento íntimo entre Karina García y Andrés Altafulla. Aunque ambos estaban cubiertos por las sábanas, las cámaras captaron movimientos que generaron especulaciones. Emiro Navarro y Melissa Gate, aprovechando su poder de liderazgo, decidieron espiar a sus compañeros y confirmaron las sospechas.

La ToxiCosteña no tardó en criticar a Karina, alegando que no pudo dormir por los ruidos y la acusó públicamente durante una dinámica en la casa. Karina negó los hechos, pero La ToxiCosteña la mandó a callar con comentarios ofensivos.

Reacciones del público

Los seguidores del reality no tardaron en reaccionar. Muchos apoyaron a Karola y criticaron la actitud de La ToxiCosteña, señalando que sus comentarios eran misóginos y que mostraban una doble moral. En redes sociales, los usuarios expresaron su descontento y pidieron respeto entre las participantes.

No te pierdas de leer: Yina Calderón llamó “basura” a Karina frente a sus compañeros: aseguró que hasta los hombres se fastidian de ella

El top 10 de La Casa de los Famosos

Tras la eliminación de Norma Nivia el pasado 4 de mayo, se definió el top 10 de La Casa de los Famosos Colombia. Los participantes que continúan en competencia son:

La Jesuu

Karina García

Andrés Altafulla

Melissa Gate

Emiro Navarro

Más noticias: Yina Calderón amenaza a Karina García en La casa de los famosos Colombia: “Le conozco el pasado”

El Flaco Solórzano

Mateo Varela

Camilo Trujillo

Yina Calderón

La ToxiCosteña

Con más de 100 días de convivencia, las tensiones y alianzas en la casa están al límite, y cada acción de los participantes es analizada por el público.

Otras noticias: Este es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 2’: ellos son los 10 semifinalistas del ‘reality’

La confrontación entre Karina y La ToxiCosteña, y sumado a las declaraciones de Karola ha encendido las redes colocando en evidencia las tensiones dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Mientras el reality se acerca a su final, los espectadores están atentos a cada movimiento y declaración de los participantes.