Karen Sevillano, una de las influencers colombianas con mayor proyección en plataformas digitales, compartió recientemente con sus seguidores una experiencia que, según dijo, la dejó sin palabras: fue seguida por Rosalía, la reconocida cantante española. El momento fue compartido en un video en el que la caleña narró su emoción y sorpresa al descubrir que la artista no solo la seguía en TikTok, sino también en Instagram.

Karen, quien ha consolidado una comunidad sólida en redes gracias a su estilo humorístico y contenido cotidiano, comentó que se encontraba viendo videos como de costumbre cuando notó que el perfil de Rosalía aparecía en la sección de amigos. En principio pensó que se trataba de una cuenta de fans, pero al ingresar al perfil oficial, comprobó que la intérprete de “Despechá” efectivamente la seguía.

Karen Sevillano: de La casa de los famosos Colombia al radar internacional

La también presentadora del After Show de La casa de los famosos Colombia 2025, formato que comparte con Vicky Berrío, aprovechó el momento para destacar la conexión que poco a poco ha logrado con figuras internacionales. Recordó que Karol G también la sigue en redes, lo cual considera un reflejo del crecimiento de su presencia más allá del público colombiano.

En el video, Karen Sevillano explicó su reacción: “Yo ya seguía a Rosalía, claramente. Pero cuando vi que decía ‘amigos’ me asusté. Pensé que era una cuenta de fans. Hay muchas que lo siguen a uno y lo ilusionan. Pero no, era la verdadera. Cuando confirmé que me seguía en Instagram también, casi me muero”. Luego añadió, en tono jocoso, que intentó escribirle a la artista y fantaseó con una respuesta afectuosa. Aunque aclaró que eso no ocurrió, sí recibió una respuesta: “Jajaja, Karen, eres la mejor”.

