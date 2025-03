La presentadora y creadora de contenido Karen Sevillano, reconocida por su participación en La Casa de los Famosos Colombia, compartió con sus seguidores un incidente incómodo que vivió recientemente en San Andrés. Durante su viaje a la isla junto a su novio Neider García y algunos excompañeros del reality, un hombre le hizo una propuesta inesperada que la tomó por sorpresa.

¿Qué sucedió con Karen Sevillano en San Andrés?

Mientras disfrutaba de su estancia en San Andrés, una joven se acercó a Karen para pedirle una foto con un hombre que la acompañaba. La presentadora, acostumbrada a compartir con sus seguidores, accedió sin inconvenientes. No obstante, el momento se tornó extraño cuando el sujeto hizo una solicitud poco común.

¿Cuál fue la propuesta inesperada del hombre?

Karen contó en sus historias de Instagram que, al acercarse para la foto, el hombre le pidió que posara bailando. En un principio, la influencer se lo tomó con humor, ya que no comprendía bien la petición.

"Me pidieron una foto y cuando me acerqué, el hombre me dijo que quería una foto bailando. Yo me reí porque, pues, la foto no se mueve, no entendía qué quería”, relató.

Sin embargo, la situación se tornó incómoda cuando el hombre insistió con una petición aún más fuera de lugar. "Luego me pidió un video bailando y yo no entendía nada, hasta que me dijo que bailara sin ropa", agregó.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano ante la situación?

Ante la insistencia del hombre, Karen decidió mantenerse firme y expresar su incomodidad. La tensión aumentó cuando él siguió insistiendo y sugirió que bailara con una malla.

"Encima, insistió diciendo que con la malla. Yo me alteré, porque, ¿cómo así? Fue un momento muy incómodo", explicó. Finalmente, la joven que acompañaba al hombre intervino para calmar la situación y evitar que escalara.