El reality show más comentado en Colombia, La Casa de los Famosos, continúa siendo tendencia debido a los intensos enfrentamientos entre sus participantes. La noche del domingo 16 de febrero, se vivió uno de los momentos más controversiales del programa, cuando Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron un tenso cara a cara durante el posicionamiento.

"Aquí no vinimos a adular ni a decir cosas bonitas, sino a explicar por qué quieren que se vaya esa persona de la casa" , expresó Carla en un tono firme.

Desde el primer posicionamiento , la mayoría de los concursantes han optado por ubicarse detrás de Mauricio Figueroa , argumentando que lo hacen por preocupación por su salud y su rodilla . Sin embargo, la presentadora Carla Giraldo intervino en varias ocasiones para recordarles que el posicionamiento no es un acto de preocupación, sino una estrategia para eliminar a un concursante.

¿Por qué Karen Sevillano criticó a los participantes?

Karen Sevillano, quien fue la ganadora de la primera temporada del reality, utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con la actitud de los actuales participantes. La creadora de contenido afirmó que los famosos dentro de la casa están siendo "tibios", evitando los enfrentamientos directos y utilizando excusas poco convincentes para nominar a sus compañeros.

"Estoy cansada de los famosos, qué famosos tan tibios", escribió Sevillano en sus historias de Instagram. Además, amenazó con "nominar a quien nominara a Mauricio Figueroa por su rodilla", dejando claro que ya está harta de esa justificación.

¿Cómo reaccionaron los seguidores del programa?

Las declaraciones de Karen Sevillano generaron reacciones inmediatas en redes sociales. Muchos internautas respaldaron su postura y recordaron que en su temporada los participantes eran más directos. Comentarios como "Karen tiene razón, la única que dice la verdad es Melissa" y "Estos nuevos famosos no tienen carácter" inundaron las plataformas digitales.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Karen Sevillano?

Otro de los momentos más comentados del reality ocurrió cuando Karen Sevillano ingresó a la casa estudio como invitada y se encontró con Yina Calderón. La influencer tenía la tarea de realizar algunas dinámicas con los participantes, pero su presencia desató un fuerte enfrentamiento con Yina.

Cuando Karen intentó incluir a Yina en la actividad, la ex-DJ respondió de manera tajante:

"Paso. No soy hipócrita y no quiero estar ahí", dijo Calderón, dejando claro que no deseaba compartir espacio con ella.

A pesar de la actitud de Yina, Karen mantuvo la calma y continuó con la dinámica, invitando a La Jesuu a participar. Sin embargo, antes de seguir, lanzó una indirecta que muchos interpretaron como un comentario dirigido a Yina Calderón:

"Gracias, Jesuu, súper profesional, madura, me quedo sorprendida", expresó Sevillano con un tono que no pasó desapercibido.