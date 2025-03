La influencer Karen Sevillano, conocida por su autenticidad en redes sociales, recientemente compartió una curiosa anécdota con sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, reveló que una persona le advirtió sobre el uso de sus imágenes en una página de damas de compañía o escorts en España.

Además, el sitio web advertía que las fotos no habían sido verificadas , por lo que pedía a los usuarios no realizar pagos antes del encuentro.

La seguidora que la alertó no solo le informó de la situación, sino que también le envió capturas de pantalla. En las imágenes, la supuesta "Lucía" aparecía usando una fotografía de Karen Sevillano, donde luce un vestido rojo con un pronunciado escote, atuendo que había usado en el After de La Casa de los Famosos Colombia .

"¿Cómo así que soy prepago en España? ¿Y yo sin enterarme?", dijo entre risas, agregando que no entendía cómo la persona que usaba sus fotos enfrentaba a los clientes si no se parecía a ella.

¿Qué pasó con Karen Sevillano en San Andrés?

Esta no es la primera vez que la creadora de contenido enfrenta una situación incómoda. Durante un viaje a San Andrés, vivió un episodio inesperado mientras interactuaba con algunas personas.

Según relató, una mujer se le acercó para pedirle una foto, pero en realidad no era para ella, sino para su acompañante. Lo que parecía una solicitud común rápidamente se convirtió en una propuesta fuera de lugar.

"Él me dijo: ‘Quítate la ropa y báilame aquí’… y yo quedé en shock", contó Sevillano, recordando cómo la situación tomó un giro inesperado. El hombre no se detuvo ahí. Al ver la reacción de Karen, insistió: "Bueno, si no es sin ropa, entonces báilame con una malla".

Karen, sorprendida por la propuesta, solo pudo reaccionar con incredulidad, mientras las personas a su alrededor también quedaban desconcertadas. Afortunadamente, su novio no estaba presente en ese momento, por lo que no fue testigo del incómodo encuentro.