En el capítulo 24 de La casa de los famosos, se llevó a cabo la actividad de la 'máquina de la verdad' que, al parecer, tenía como fin conocer por parte del 'jefe' la respuesta que darían los famosos en cada pregunta. Sin embargo, los participantes debían proporcionar una respuesta contraria a lo que cada uno pensaba realmente de la situación o del personaje.

Las preguntas las formularon Coco y Karina, y estos, además de ser quienes dirigían la actividad, también debían responder en 'la máquina de la verdad' si las respuestas proporcionadas por cada uno de sus compañeros era verdadero o falso. En ese sentido, uno de los casos que más llamó la atención fue la pregunta que le hicieron a José: ¿Salvaría a Yaya o La Liendra?, y la respuesta que proporcionó la máquina fue el nombre de Yaya. Esto con el objetivo de ocasionar una discusión y polémica entre ambos participantes.

Inmediatamente, las reacciones del público no dieron espera, y una de las que expresó su descontentó fue Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos 2024, quien aseguró que no entiende por qué todos en La casa están bravos con Karina por haber hecho las preguntas.

“Necesito que alguien me explique qué pasó con Karina. No entiendo por qué todos están bravos con Karina porque hizo las preguntas. Entonces qué actividad iban a tener si ella no las formulaba. O sea, unas peleas que yo no entiendo tampoco. Y esas preguntas que hizo no eran fuertes y cizañosas. ¡Cansonas!”, aseguró la caleña en sus historias de Instagram.

Es así que, las tensiones y rivalidades entre los participantes van creciendo en La casa de los famosos a medida que la competencia les va proporcionando retos. ¿Karina saldría victoriosa de esta guerra con sus compañeros? Solo hay que seguir viendo La casa de los famosos para descubrirlo.