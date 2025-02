El regreso de Karen Sevillano a La Casa de los Famosos Colombia ha sido uno de los momentos más comentados del 2025. Sin embargo, su aparición en el reality no pasó desapercibida, sobre todo porque su llegada coincidió con la participación de Yina Calderón, con quien ha tenido roces desde hace tiempo. Aunque la caleña intentó mantener la calma, la empresaria de fajas dejó claro que no estaba nada cómoda con su presencia.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón cuando vio a Karen en el reality?

Esta vez, Karen no entró como concursante, sino como conductora del After, el programa que analiza los momentos más impactantes del reality. Sin embargo, su visita a la casa no fue del agrado de todos, y la tensión con Calderón no tardó en hacerse evidente.

Desde que Sevillano cruzó la puerta, la creadora de contenido notó la incomodidad de Yina. A pesar de que intentó llevar la situación con tranquilidad, la empresaria de fajas no ocultó su molestia y dejó en claro que no estaba dispuesta a compartir espacio con ella. Esto generó un ambiente tenso que fue rápidamente percibido por los seguidores del programa.

