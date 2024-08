Un hombre identificado como Sandro Raúl Castro Cruz asegura ser hijo del famoso presentador colombiano Jota Mario Valencia, quien falleció el 6 de junio de 2019 en Cartagena por causa de un paro cardiorrespiratorio.

“ Mi nombre es Sandro Raúl Castro Cruz. Tengo 46 años y vivo en San Mateo, Soacha. Trabajo en la televisión y en empresas de eventos, además de ser brigadista contra incendios en eventos públicos. Mi madre de crianza, quien trabajaba en la Clínica Marly en 1974, me recibió con amor tras enterarse de que un bebé había sido regalado”, reveló.

Castro Cruz ha recurrido a sus redes sociales para contar su supuesta historia de vida en la que resalta que es hijo no reconocido de Valencia y, según su testimonio, fue entregado en adopción en un hospital poco después de nacer en 1974. El hombre asegura que su madre adoptiva fue una enfermera que trabajó en la clínica de Marly, en Bogotá, y que allí fue donde su madre biológica se lo entregó a la trabajadora de la salud.

“Soy hijo de Jota Mario Valencia. Siempre he tenido las expectativas, porque mi señora madre de crianza, que trabajaba en la clínica Marly en el año 1974, como enfermera, y una de sus compañeras le dice que están regalando a un niño con pocas horas de nacido, me recibió con mucho amor y cariño”, indicó Sandro Raúl aseverando que también supo que el presentador había tenido un hijo con otra mujer que no era su esposa, y que ese niño había sido dado en adopción apenas nació.

Sandro Castro indicó que su tía le reveló que en una emisora de radio sus periodistas contaron que Jota Mario había tenido un desliz con una señora que quedó en embarazo y que había nacido un varón al que regalaron a una de las trabajadoras de la Clínica Marly, historia que concordaría con la realidad de Castro.