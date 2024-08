Sin duda el junte de Silvestre Dangond y el acordeonero Rolando Ochoa pasó a la historia del vallenato por el sinnúmero de éxitos musicales que lograron juntos, además de que su álbum 'La Novena Batalla' en 2013 significó el regreso triunfal del cantante urumitero al ámbito musical y, de lo sufrido que fue ese disco, por eso le pusieron ese nombre.

El productor y acordeonero R8, como es conocido en el género, contó una curiosa anécdota que les dejó la grabación de este álbum, pues no se sabía que le costó incluso a Silvestre Dangond hasta un vehículo de alta gama que tenía en Bogotá.

Silvestre Dangond le apostó un BMW a Rolando Ochoa

Más demoró en salir el álbum que en convertirse en todo un éxito. Casi todas las canciones fueron un hit musical, sin embargo, hubo una que marcó por completo debido a su ritmo pegajoso y letra que coreaban los silvestristas: La Ciquitrilla.

Precisamente esa fue la canción que apostaron los artistas y que además causó una discusión entre ambos, según contó R8 en el podcast del influencer barranquillero Kevin Coba.

"Cuando fue a grabar 'La Ciquitrilla' él dijo que no le gustaban esas cosas, que eso era una vaina de pelados y me tocó confrontarlo. Me le paré en el vidrio y le dije ¿Entonces qué? ¿Vas a estar maldiciendo de la canción todo el tiempo?, ¿Ese es el pedazo de actitud que le vas a poner a la canción? si esa es la actitud mejor deja el disco quieto, no lo grabes", recordó R8.

Y el problema iba más allá, pues esa canción fue compuesta por Rolando Ochoa y le dolía que el cantante estuviera renegando del tema musical. "'La Ciquitrilla' es mía y a mí por eso me dolía. Cuando le hablé de esa manera, todo el mundo pensó que él iba a reaccionar mal y me dijo: 'Negro, tienes razón R8' y nos mandó a salir a todos de ahí".

De acuerdo con palabras de R8, Silvestre quería estar solo para encontrarse con el disco y saber cómo sería su interpretación. Después, Silvestre y Rolando terminaron apostando cuál sería la canción más pegada de dicho álbum y el cantante le apostó el carro BMW blanco que tenía en ese entonces.

"Me debe un carro Silvestre, porque él y yo apostamos un carro de $30 millones en ese tiempo", expresó contando que Silvestre estaba seguro que la canción que iba a pegar en ese disco era Lo ajeno se respeta, y por su parte, R8, que sería La Ciquitrilla.

"Él tenía un BMW guardado en Bogotá y le dije me vas a dar ese carro blanquito que tienes allá ¡Va jugando!", agregó.