El 21 de mayo, el folclor vallenato y la música colombiana sufrieron una profunda pérdida con el fallecimiento de Omar Geles. Este destacado cantante y compositor dejó una gran ausencia en el panorama musical nacional tras colapsar repentinamente mientras jugaba tenis en el Club Campestre de Valledupar. Su muerte impactó profundamente a su familia, amigos y seguidores, quienes continúan honrando su memoria a través de sus canciones.

Geles fue un pilar fundamental en la carrera de artistas como Silvestre Dangond y Patricia Teherán. Además, sus letras fueron el alma de muchas canciones interpretadas por Los Diablitos del Vallenato, grupo que él mismo fundó. Su contribución a la música trascendió su papel como músico, desempeñando un rol crucial en el éxito y la evolución del vallenato moderno.

La noticia de su fallecimiento sorprendió y entristeció a muchos, desde familiares y amigos cercanos hasta seguidores fieles. Omar Geles dejó este mundo mientras practicaba tenis, una de sus pasiones fuera de la música. Su partida fue repentina, dejando un vacío profundo en el folclor vallenato.

¿Qué dijo la médium sobre Omar Geles?

Recientemente, tres meses después de su fallecimiento, el programa ‘Mañana Express’ tuvo la oportunidad de comunicarse con Omar Geles a través de la médium argentina Noelia Pace. Pace, conocida por sus intervenciones en casos de figuras públicas como Mauricio Leal, ofreció una perspectiva única sobre el último tramo de la vida de Geles.

Durante su intervención, Pace compartió que Omar Geles había expresado un profundo deseo de abrazar a sus seres queridos. La médium reveló que Geles quería enviar un mensaje especial a su familia, diciendo: “Lo primero que él dice es ‘mis pilares’. Voy a abrazarlos como él desea. Nunca me abandonaste, si no hubiera sido por ti, no habría dado mi primer paso. Hay algo en lo que apoyaste tu decisión”.

Esta revelación tocó profundamente a la familia de Geles, presente en la sesión de la médium. El mensaje de Geles brindó un consuelo significativo en un momento de gran tristeza. Noelia Pace también describió el momento de su fallecimiento como inquietante, con Geles experimentando un dolor inusual que se intensificó rápidamente. Según Pace, el compositor estaba en medio de la grabación de una canción y había solicitado cambios en los tonos de la pista final antes de su fallecimiento: “Ese día estaba grabando y necesitaba que cambiaran los tonos de esa última canción”, afirmó la médium.