Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha vuelto a captar la atención de su audiencia al documentar su reciente procedimiento de trasplante capilar en Instagram. La empresaria y creadora de contenido, reconocida por su franqueza, ha aprovechado la oportunidad para ofrecer detalles sobre su vida amorosa actual.

Frente a las especulaciones de una posible crisis en su relación, Epa Colombia destacó que la ausencia de contenido en conjunto no refleja un distanciamiento. De hecho, la empresaria planea proponerle a Karol Samantha participar en videos juntos para desmentir cualquier rumor. “Le voy a proponer hacer videos arreglando la ropa de la niña, dándonos un beso, cocinando o simplemente dando una vuelta”, comentó. Sin embargo, Epa reconoció que esto podría ser un desafío debido a la naturaleza reservada de su pareja.

Epa explicó que la principal razón de la baja presencia de su pareja en las redes sociales es su naturaleza reservada. “ A Karol no le gusta hacer videos ni aparecer en redes sociales; le da pena”, indicó Epa. “E lla es muy privad a y no le gusta que la molesten”.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Epa Colombia abordó las inquietudes de sus seguidores sobre la aparente falta de interacción con su novia. La influencer aclaró que la escasa visibilidad de Karol Samanth a en sus publicaciones no es un indicio de problemas en su relación.

El romance entre Karol y Epa Colombia

El romance entre estas dos mujeres comenzó en el colegio, pero debido a diversas circunstancias, tuvieron que separarse. Solo después de que Epa Colombia finalizara su relación con la futbolista Diana Celis, su vínculo pudo reavivarse. Barrera reveló que se conocieron durante el bachillerato y sintieron una conexión inmediata, aunque el embarazo de Karol hizo necesario posponer su relación.

Karol trabaja con Epa Colombia y se encarga de gestionar sus peluquerías. Epa destacó que Karol es una mujer muy dedicada, que ha logrado salir adelante con su hijo y su madre.

Epa Colombia ha querido ser transparente con sus seguidores, reafirmando su compromiso tanto con su familia como con su audiencia. La empresaria ha dejado claro que los rumores sobre su relación no afectan su felicidad personal. “Estoy pasando por una de las mejores etapas de mi vida. Convertirme en mamá me ha cambiado mucho y me ha ayudado a ser una mejor persona”, dijo.

La influencia de Epa Colombia en las redes sociales es significativa, y su reciente aclaración sobre su relación con Karol Samantha ha captado la atención de muchos. La transparencia y el amor que profesa hacia su pareja siguen siendo una parte fundamental de su vida pública. A medida que la empresaria enfrenta rumores y mantiene su compromiso con su familia y su audiencia, queda claro que su presencia en el mundo del entretenimiento sigue siendo relevante y admirada.