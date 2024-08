¡La guerra entre Epa Colombia y Diana Celis no da tregua! La famosa empresaria e influencer Daneidy Barrera, conocida por su exitosa línea de productos capilares, ha vuelto a encender las redes sociales con una revelación explosiva sobre su expareja. A casi dos años de su separación, la historia entre las dos protagonistas sigue dando de qué hablar, y esta vez Epa Colombia no se guardó nada.

Epa Colombia no tardó en responder con un tono contundente y desafiador: “ Amiga, porque ella (Diana) se puso de chistosa. En lugar de resolver sus problemas conmigo, prefirió demandarme y ahora vive en arriendo porque es muy tacaña ”. Según Barrera, la situación actual de Celis es resultado de sus propias decisiones y actitud.

La separación entre Epa Colombia y Diana Celis no solo fue un golpe emocional, sino también económico. Según Barrera , el acuerdo tras la ruptura incluyó una significativa compensación monetaria y la entrega de varios bienes. En una reciente entrevista, Epa Colombia desglosó el acuerdo de manera detallada: “Tuve que pagarle 500 millones de pesos a Diana , repartidos en cuotas de 125 millones, y además le entregué un apartamento en el sur de Bogotá, valorado en 500 millones de pesos. También le cedí la mitad de las acciones de Bienes Raíces D&D S.A.S., que están valoradas en 3.641 millones de pesos , y la mitad de mi marca, cuyo valor podría llegar a los 7.000 millones de pesos ”.

Pero Epa Colombia no se quedó en la superficie. En su respuesta, también dejó claro cómo ve su propia situación: “Yo, en cambio, estoy muy bien y mi hija también. Lo que tengo lo he logrado con trabajo duro, no con publicidad”. Con estas palabras, Epa buscó contrastar su situación con la de su expareja, destacando su éxito personal y profesional.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Los seguidores de ambas partes se lanzaron al ruedo para opinar sobre la situación. Mientras algunos apoyan a Epa Colombia y su derecho a expresar su verdad, otros critican la exposición pública de la vida privada de Celis.

La historia de Epa Colombia y Diana Celis ha sido una montaña rusa de emociones y escándalos. Desde el cariño y las muestras de amor en redes hasta esta dramática batalla pública, la relación ha sido un espectáculo constante. La revelación de Epa sobre el arriendo de Celis es solo el último capítulo de una saga que parece no tener fin.

Ambas figuras públicas siguen en el ojo del huracán, con sus seguidores observando cada movimiento. Mientras Epa Colombia continúa consolidando su imperio empresarial, Diana Celis enfrenta las secuelas de una separación que ha dejado huella tanto en su vida personal como en su situación financiera.