El pasado 3 de noviembre, la cantante y actriz Angélica Jaramillo se escapó del centro de rehabilitación en el que se encontraba desde hace algunas semanas, en el cual fue recluida tras confesar en las redes sociales que llevaba varios años consumiendo drogas; así se dio a conocer en una entrevista que concedió ella a un medio de comunicación.

En la conversación, la vallecaucana se refirió a esta acción: “Yo venía pidiendo que, por favor, no me negaran la llamada a mis hijos y que me dejaran hablar con mi familia. Lo venía planeando desde el día que entré. Cuando me meten en esa celda, duré dos días que no me paraba, y cuando me pude parar, estaba supremamente aporreada, o sea, los brazos, todo vuelta nada. Yo dije, no, yo no puedo estar aquí porque yo conozco mi proceso”.

Seguidamente, confesó lo que para ella fue estar en ese lugar en contra de su voluntad: “Cuando me meten en esa celda, duro los ocho días allá y les pido que me dejen salir. El día que me iban a quitar el candado, no encontraron la llave. Eso me hizo pensar muchísimo. Si hubiese pasado algo urgente, un incendio, que sé yo, voy a hablar lo más extremo… Casi que no quitan el candado, tres personas intentaron quitarlo hasta que llegó una cuarta y, no sé cómo, pero lo pudo romper. Se demoraron prácticamente una hora quitando el candado”.

Y agregó: “Yo siento que otra vez veo el sol, como que, Dios mío, gracias. ¿Por qué me tenían en esa celda que impedía la libertad? ¿Por qué me encerraron? Entonces ahora lo veo y prefiero reírme para no llorar, porque no creo que me hayan hecho eso de esa forma; me drogaron durante dos días con dosis altísimas para dormirme, para entrarme a ese lugar. Dosis altísimas que no era necesario, pudiendo haberme dicho: ‘Mire, ¿quiere ir a ese lugar? Es un lugar que hemos investigado, nos parece de esta forma’”.