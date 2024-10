Luego de su participación en Protagonistas de Novela, Angélica Jaramillo ganó reconocimiento en Colombia por su gran talento en la actuación y la música, no obstante, en agosto de este año, la caleña dio unas declaraciones que dejaron a muchos en redes sociales impactados.

La celebridad dio a conocer que lleva mucho tiempo sumergida en el consumo de drogas: “Doy este testimonio porque me cansé de decir que estoy bien y no estoy bien. Siempre soñé con ser la mejor mamá, la mejor esposa (...) muchas cosas que pasan aquí, nos escondemos, no somos originales, no se muestran como son, yo soy real, esta es la Angélica Jaramillo”, dijo entonces.

Sofía y Laura, hermanas de Angélica, se pronunciaron en redes sociales para asegurar que su familia estaba al pendiente de la actriz y estaban intentando todo para ayudarla.