En los últimos días, el nombre de Laura Jaramillo ha captado la atención pública debido a una reveladora confesión de su hermana, Angélica Jaramillo, en las redes sociales. Angélica habló abiertamente sobre su batalla con la adicción a las drogas y las dificultades que ha enfrentado para salir de este oscuro episodio de su vida.

Laura Jaramillo no tardó en salir en defensa de su hermana. En sus declaraciones, Laura destacó la complejidad del proceso de recuperación y el desafío que representa: “Hemos estado a su lado, luchando con ella y haciendo todo lo posible para ayudarla a superar esta complicada situación”, expresó Laura. Agregó que enfrentar un problema de esta magnitud no es una tarea fácil y que cada persona sigue su propio camino y tiempo para reconocer su situación y buscar ayuda.

El escándalo entre Laura Jaramillo y Andrea Valdiri

El revuelo generado por la situación de Angélica ha despertado el interés de los internautas en la vida de las hermanas Jaramillo, reavivando un antiguo escándalo amoroso que involucra a Laura Jaramillo, su exesposo Michael Ortega, y Andrea Valdiri.

En 2018, Laura Jaramillo y Andrea Valdiri se convirtieron en protagonistas de uno de los escándalos más comentados en la farándula colombiana. El triángulo amoroso que se formó entre ellas y el futbolista Michael Ortega sigue siendo tema de conversación, incluso seis años después.

Laura Jaramillo y Michael Ortega se casaron en 2012 y tuvieron dos hijos, Thomás y Michelle. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin seis años después, en un momento en que Ortega jugaba para el Figueirense en Brasil. Durante ese período, surgieron rumores de que Ortega había comenzado una relación con Andrea Valdiri mientras aún estaba casado con Laura.

El escándalo alcanzó su punto máximo cuando circularon supuestos videos subidos de tono de Valdiri con Ortega. “Conocí a Andrea en un restaurante en noviembre de 2016 y, al verla, sentí una conexión especial, como si fuera mi alma gemela. Es la mujer de mi vida”, declaró el futbolista en ese entonces. A pesar de que en 2018 tenían planes de casarse, finalmente, aunque ya habían fijado una fecha, el matrimonio no se concretó.

El conflicto fue tan intenso que Laura acusó a Andrea de ser una "quita maridos", una afirmación que provocó una respuesta contundente por parte de Valdiri: “Cuando la gente habla mal de otra persona es porque no tiene argumentos para defenderse. Es fácil atacar cuando no hay manera de contrarrestar. Que Laura siga hablando, no me importa; me da pena por ella”.

Después de toda la controversia, en 2022, cuando Andrea Valdiri contrajo matrimonio con Felipe Saruma, Laura mostró en las redes sociales que habían superado sus diferencias. “¿Les soy sincera? Me dio una gran alegría. Estaba con mi novio cuando vi en Instagram todos los videos del matrimonio de Andrea, y le dije: ‘amor, Andrea se casó’. Me alegró mucho por ella. La verdad es que sí”, reveló Laura.