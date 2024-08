Angélica Jaramilloalcanzó la fama a raíz de su participación en 'Protagonistas de Novela',un reality show del Canal RCN conocido por las controversias que generaba debido a los intensos enfrentamientos y tensiones entre sus participantes.

Este programa, a lo largo de sus diferentes ediciones, fue la cuna de varias figuras que hoy en día son ampliamente reconocidas en Colombia, como Manuela Gómez, Sara Uribe, Yina Calderón, y, por supuesto, Angélica Jaramillo.

Recientemente, Angélica conmocionó a sus seguidores al hacer una revelación impactante durante una transmisión en vivo. En el video, confesó que durante los últimos dos años ha atravesado por una situación extremadamente difícil, lo que la ha llevado a un estado de agotamiento emocional.

“Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. Es una felicidad momentánea, claro, para evitar pensar en temas fuertes que he tenido en mi vida,” reveló con franqueza.

La razón detrás de esta confesión, según explicó Angélica, es que se hartó de fingir que todo estaba bien cuando en realidad no lo estaba. “Me cansé de ser y decir ‘estoy bien, estoy bien,’ y no es así, no estoy bien. Siempre soñé con ser la mejor mamá, la mejor esposa,” confesó, dejando en evidencia el dolor y la lucha interna que ha estado enfrentando. Durante la transmisión, fue interrumpida un par de veces por llamadas, a lo que respondió: “Por favor, el que esté llamando, cuelgue, que lo voy a seguir haciendo", subrayando: “Es mi testimonio.”