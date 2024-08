La actriz y cantante Angélica Jaramillosorprendió a sus seguidores en redes sociales hace poco, luego de dar a conocer un lamentable hecho de su vida personal.

Según lo expresado por la vallecaucana a través de un ‘live’ de Instagram, desde hace mucho tiempo consume sustancias ilegales.

“Yo esto lo hago como un testimonio y yo sé que me van a mostrar por todas partes, por todas partes, pero la verdad no me importa. Es como que en este momento, yo, Angélica Jaramillo le voy a confesar, llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz. Es una felicidad momentánea, si claro, pero ¿para qué? para intentar calmarme o pensar o no sé qué de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, dijo la modelo.

Visiblemente afectada, declaró: “Angélica Jaramillo tenía un momento en su vida en el que estaba haciendo todo lo que soñó. Sí, bacano. Estaba tan feliz, cumpliendo tantos sueños, tantos proyectos, tantas cosas bellas que había puesto y tantas ideas”.

Y agregó: “Doy este testimonio porque me cansé de decir que estoy bien y no estoy bien. Siempre soñé con ser la mejor mamá, la mejor esposa (...) muchas cosas que pasan aquí, nos escondemos, no somos originales, no se muestran como son, yo soy real, esta es la Angélica Jaramillo”.