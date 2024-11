Hace unos meses, Angélica Jaramillo, quién se hizo famosa por participar en Protagonistas de Novela en 2012, llamó la atención en redes sociales por un video que publicó en Instagram en el que confesó que llevaba mucho tiempo consumiendo drogas.

Tras este suceso, su familia tomó la decisión de internarla en un centro de rehabilitación y ahora, la cantante reapareció con una entrevista en Semana.

En la conversación, la vallecaucana relató que la primera vez que consumió una sustancia de manera ilegal fue en su adolescencia: “¿La primera vez? A los 15 años probé marihuana, con los amigos del colegio y no lo volví a hacer porque no me gustó para nada”.

Igualmente, reveló que, tras casarse, probó otras sustancias: “Yo me caso con el amor de mi vida, y entonces con mi esposo sí salíamos de fiesta, a fiestas electrónicas, y ya después probé fue el éxtasis. Pero no era que yo siempre lo hiciera, sino que de repente él me decía: ‘¿Quieres o no quieres?’. Eso era muy por allá cuando había cosas, eventos en otras ciudades o en otros países, pues viajábamos muchísimo”.

“En esa época, para mí muchas cosas eran nuevas, y pues haciéndolas con él yo me sentía protegida, porque estaba con él, estaba con mi esposo [...]. Uno se deja llevar por la inmadurez, no tiene carácter”, agregó.

Otro momento de su vida en el que buscó efugio en las drogas, fue cuando su hijo murió: “Cuando muere mi bebé, Mateo, en 2007. Él nace con gastrosquisis, le hacen una cirugía y a los dos días muere. El psiquiatra me receta Xanax. Yo tuve que ir a la funeraria a vestir a mi bebé y cremarlo, ese proceso lo hice completamente sola porque mi esposo también me había dejado; nadie me acompañó en ese proceso. Me fui para la casa a tomar Xanax, más o menos ocho días, y eso me mantenía totalmente tonta”.

Ella se aisló en su propio mundo y comentó que un amigo fue a visitarla a su casa. Al verla sumida en la tristeza de su duelo, él le propuso: “Te vienes conmigo al apartamento”. Ella se negó, explicándole que ya estaba mejorando y que habían pasado unos 15 días, pero él insistió: “No, te vienes conmigo”, y prácticamente la convenció de ir. Al llegar, volvió a consumir éxtasis para levantar su ánimo.

