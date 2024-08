Angélica Jaramillo, modelo, actriz y cantante caleña, ganó notoriedad por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, emitido por el Canal RCN. Desde entonces, su talento y belleza la catapultaron a la fama, permitiéndole participar en diversas producciones nacionales y emprender una carrera musical bajo el nombre artístico de 'Ángel La Juan'.

A pesar de haber sido considerada una de las mujeres más bellas de Colombia y de haber logrado convertirse en la imagen de varias marcas, Jaramillo optó por alejarse de la vida pública, suspendiendo su carrera artística y desapareciendo del radar mediático. Durante años, poco se supo sobre su vida personal y profesional, lo que suscitó especulaciones entre sus seguidores sobre los motivos de su retiro y su situación actual.

Recientemente, Angélica Jaramillo sorprendió a sus seguidores con un regreso inesperado a las redes sociales. En un emotivo video, la modelo reveló que ha estado luchando contra la adicción a las drogas durante varios años, admitiendo haber consumido sustancias como cocaína y tusi. "Yo, Angélica Jaramillo, les confieso que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No… Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida", expresó la actriz con evidente angustia.

Lea también: Angélica Jaramillo hizo dura declaración en sus redes sociales: “Llevo dos años consumiendo”

Jaramillo reconoció que su adicción ha tenido un impacto devastador tanto en su vida personal como en su carrera, impidiéndole alcanzar las metas que se había propuesto, entre ellas, convertirse en una cantante reconocida. "Hago este testimonio porque me cansé de decir que estoy bien, pero no estoy bien. Yo renuncio hoy a eso, estoy cansada, de verdad, cansada, se lo digo a toda la gente porque yo sé muchas cosas que pasan aquí en Colombia, nos ocultamos, nos escondemos, decimos que no somos originales, no nos mostramos como somos, pero yo soy una persona real", añadió al borde del llanto, en un testimonio que conmovió a sus seguidores.

El video original fue eliminado de su cuenta de Instagram poco después de ser publicado, pero ya se había viralizado en otras plataformas, generando una ola de reacciones y mensajes de apoyo hacia la modelo. Los internautas expresaron su solidaridad y preocupación, alentando a Jaramillo a buscar la ayuda necesaria para superar este difícil momento.