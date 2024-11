TIMØ no para de sorprender. Este 7 de noviembre de 2024, el trío colombiano estrena su más reciente sencillo‘Aprender a Vivir’, bajo el sello de Universal Music Latino, y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Con esta nueva canción, TIMØ sigue demostrando por qué es una de las bandas más prometedoras del pop/rock en Latinoamérica, conectando con miles de fanáticos alrededor del mundo.

LETRA - “APRENDER A VIVIR” - TIMØ



Estoy sufriendo un grave caso de alucinaciones

Porque escucho nuestra historia en todas las canciones

Ya fumigué toda la casa pa' sacar tu olor

y ya no como fresas tienen tu sabor

me voy quedando sin opciones

Porque no me puedo imaginar conociendo a otra persona

si el corazón no me funciona

¿Y ahora cómo voy a amar? ¿Qué voy a decir?

A la que esté después de ti

Si tú ya te quedaste con la mejor parte de mí

¿Cómo le voy a explicar?

Que sigues aquí

Que yo siempre te voy a elegir

Con los pedazos que me quedan ahora me tocará aprender

A vivir

A vivir

A vivir

A vivir

A vivir

A vivir

No quiero otra primera cita con cualquier niña bonita

Que me hable de su perro, fingir interés

Pensar que no me mira como tú me ves

Yo que me prometía

nunca dejar mi orgullo

Aunque ya no eres mía

Yo aún me siento tuyo

¿Y ahora cómo voy a amar? ¿Qué voy a decir?

A la que esté después de ti

Si tú ya te quedaste con la mejor parte de mí

¿Cómo le voy a explicar?

Que sigues aquí

Que yo siempre te voy a elegir

Con los pedazos que me quedan ahora me tocará aprender

A vivir

A vivir

A vivir

A vivir

A vivir

A vivir

Yo ya no vivo pero sobrevivo

Con tu recuerdo que aquí sigue conmigo

Yo ya no vivo pero sobrevivo

Con tu recuerdo que aquí sigue conmigo

Yo ya no vivo pero sobrevivo

Con tu recuerdo que aquí sigue conmigo

Yo ya no vivo pero sobrevivo

Con tu recuerdo que aquí sigue conmigo