La famosa banda colombiana Alkilados vuelve con fuerza al panorama musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Mejor Sin Ti", una colaboración intrigante con dos artistas que están marcando tendencia en la industria. Por un lado, Jhay P, uno de los proyectos emergentes de mayor crecimiento en el último año, quien además de haber trabajado con Feid y abierto varios de sus conciertos en Latinoamérica, también fue el encargado de abrir los shows de Karol G en Bogotá y Medellín, ante más de 50 mil personas.

Por otro lado, el productor multiplatino Tuny D, uno de los más demandados del momento, que ha trabajado con grandes artistas internacionales como Ryan Castro, Jhayco, Anuel AA y Chencho Corleone, entre otros. En esta ocasión, Alkilados se uno a estos artistas para explorar una temática de liberación en una canción que celebra dejar atrás los amores tóxicos, combinando sus sonidos característicos con una letra fresca y una producción energética que refleja su evolución al regre.

"Mejor Sin Ti" fusiona el inconfundible sonido del ukelele y los teclados característicos de Alkilados con un beat enérgico que promete poner a vibrar cualquier pista de baile. El resultado es una mezcla única que conserva la esencia de la banda mientras introduce una propuesta más urbana y renovada. Con la producción de Tuny D y la composición de Jhay P, Tuny D y Juanito, este tema es una perfecta fusión entre la instrumentación que caracteriza a Alkilados y la intensidad del reguetón contemporáneo.

La letra de "Mejor Sin Ti" celebra la libertad y la fortaleza personal que se encuentran al dejar atrás relaciones destructivas. A veces, estar solo es la mejor opción. “Con 'Mejor Sin Ti' queremos mostrar una faceta atrevida y divertida, manteniendo nuestra esencia pero con nuevos matices. La producción de Tuny D y la energía de Jhay P le dan una vibra única; esta es la canción de la fiesta, no de la calma, sino de la celebración después de la tormenta”, comentó Juanito, integrante de Alkilados.

El estreno de "Mejor Sin Ti" viene acompañado de un video musical dirigido por Juanito Gálvez y producido por Tributo Cine. En el video, los artistas se encuentran en el contexto de un accidente automovilístico, simbolizando el impacto de una relación tóxica, pero también mostrando que superar el golpe es el primer paso para sanar. Alkilados, Jhay P y Tuny D aparecen entre llamas, vehículos volcados y humo, representando el renacer tras la tormenta.

Con este nuevo lanzamiento, Alkilados busca seguir conectando con su audiencia y ofrecerles una experiencia sonora y emocional que invite a repetir la canción una y otra vez. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas, y el video oficial también se puede disfrutar.

Letra de 'Mejor Sin Ti', de Alkilados x Jhay P x Tuny D

¡Ay! Yo pensaba

Que sin ti no podía vivir, que quedaría en la nada

Me dañaba la mente como un loco demente si otro te besara

Si hubiera sabido desde antes que eso era lo que necesitaba

Antes te dejaba

Y ahora estoy mejor sin ti, sin ti

Y ahora prendo el blunt sin ti, sin ti

Hasta Daniela preguntó, si estoy sin ti, sin ti

Adivina qué respondí, esta vez le dije que si

Ahora estoy mejor sin ti, sin ti

Ahora prendo el blunt sin ti, sin ti

Hasta Daniela preguntó, si estoy sin ti, sin ti

Adivina qué respondí, esta vez le dije que si, que si

Te fuiste lejos y eso fue lo mejor que me ha pasado

Ya estaba mal acostumbrado

Se me había olvidado qué era un trago con par chimbitas al lado

Sin estar enamorado

Y ahora que la pasó bien

Se multiplicaron los billetes de cien

La que quiera involucrarme paga retén

No se te haga raro si con muchas me ven

Yo pensaba

Que sin ti no podía vivir, que quedaría en la nada

Como un loco demente

Ahora estoy mejor sin ti, sin ti

Ahora prendo el blunt sin ti, sin ti

Hasta Daniela preguntó, si estoy sin ti, sin ti

Adivina qué respondí, esta vez le dije que si

Con todo el respeto no sé

Porque fue que te aguanté tanto no sé

Me miro al espejo mejor

De buena que pa' ti no hay amor

De ve en cuando con Daniela, después llamo a Susana, si

Yo soy sornero pero me cae su hermana

Es una niña buena, ayer probó la Mari, si

Yo bien loquito, como siete por semana

Te vas a dar cuenta que

Tenía como una reina

Pero al final de cuentas

Ahora estoy mejor sin ti, sin ti

Y ahora prendo el blunt sin ti, sin ti

Hasta Daniela preguntó, si estoy sin ti, sin ti

Adivina qué respondí, esta vez le dije que si

Ye ah

Shabarabará

Que no se asusten mi amor

Shabarabará

¡Qué Rico!

Es el JHAY P ma'

Desde un rincón de Medallo bebé

Alkilados

Tuny D, el Maki Maki

Pero que rico esta pista Tuny

Con Alkilados Bebé

Siempre Pura Playa

Kapital Music

Me costó olvidarla, si

Pero ya estoy pasando más chimba mami, ya estoy más chimbita también

Mua