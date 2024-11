La talentosa cantante caleña Greeicy regresa con una emocionante nueva versión de su éxito "A Veces a Besos" en formato remix, esta vez en colaboración con el artista urbano Kapo. Esta renovada interpretación, que busca cautivar aún más al público, combina estilos únicos y promete seguir escalando en las listas, tras el éxito de la versión original que alcanzó el Top 15 en el Latin Pop Airplay US Chart.

El remix de "A Veces a Besos" es una pieza vibrante que una la interpretación dulce y apasionada de Greeicy con el toque enérgico y distintivo de Kapo, una de las revelaciones de la música urbana actual. Conocido por su tema "OHNANA", que ha arrasado en plataformas digitales, Kapo aporta su autenticidad y estilo propio a esta inesperada colaboración que ha sido muy bien recibida por los fans de ambos artistas.

Greeicy continúa dejando huella en la música latina, y su tema original de "A Veces a Besos" ha alcanzado más de 46 millones de visualizaciones en YouTube y 23 millones de reproducciones en Spotify. Ahora, con esta nueva versión, busca seguir conectando con sus seguidores y conquistando corazones y listas de éxitos a nivel mundial.

La canción, que relata una historia de amor apasionado y cómplice, destaca el talento de Greeicy para expresar profundas emociones a través de la música, logrando una conexión especial con su audiencia.

Por su parte, Kapo, descubierto por el sello La Industria Inc., ha demostrado ser una estrella emergente en el género urbano, con un estilo genuino y letras basadas en sus vivencias personales. Su participación en el remix de "A Veces a Besos" reafirma su versatilidad y habilidad para moverse en la escena musical competitiva.

Este remix llega en un momento clave para Greeicy, quien actualmente se encuentra en su gira mundial "Greeicy - Yeliana World Tour". Con próximas presentaciones en ciudades como Miami, Nueva York y Buenos Aires, se espera que siga deslumbrando a sus seguidores con su carisma y energía en el escenario. La gira, que celebra la dualidad entre Greeicy y su alter ego Yeliana, ha sido todo un éxito, con entradas agotadas en Múltiples ciudades y reafirmando el poder de convocatoria de la artista.

(Ah-ah-ah, oh, ah-ah-ah)

Ahí va

(O-O-Ovy On The Drums)

(Ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah)

Hace rato quería decirte dos que tres cositas, y (mmh) bueno, la verdad es que—

(La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, yeah)

Quisiera despertarte a veces a besos

Te juro que yo me conformo con eso, yeah

Digo que es la última vez y regreso (ay, wow), sí

Y lo que más me gusta es que pa'l mundo somo' amigos

Pero a solas los besos son en la boca, en la boca

Baby, normal, lo que sentimos, lo que nos dijimos (lo que nos dijimos)

(La-la-la-la)

Hace calor y más cuando mezclamos humo con alcohol

Total, eso que sientes tú, lo siento yo

Jamás pensé terminar en ropa interior contigo en mi interior

Yo sé bien que pa'l mundo somos amigos

Pero a solas los besos son en la boca, en la boca

Baby, normal, los dos sentimos que mentimos

Pero, quién no se equivoca, se equivoca

Ay, amiga mía, princesa de un cuento infinito que quiero leer

Envíciame con tu malicia, me extrémese que yo quiero

Conquistarte mami puedo y dale ven que amiguito' no podemos ser

De ti me gusta todo, me encanta todo, me envicia todo

No puedo dormir otra vez, pones mi mundo siempre al revés

Ay, es que de tus besos me vuelvo esclavo, me cambia el modo

Y de mi envíciate, ven enséñame eso que no me sé

(Bebé, yo no te quiero mentir)

Bebé, yo no te quiero mentir

Lo que quiero es sentir y que las ganas me vea

Los cuerpos los podemos unir

Dejemos fluir y yo sé que me deseas

Si no quieres, lo dejamo' ahí, lo podemos evadir, pero esa no es la idea

Yo digo que sigamos en esto

Hace calor y más cuando mezclamos humo con alcohol

Total, eso que sientes tú, lo siento yo

Jamás pensé terminar en ropa interior contigo en mi interior

Yo sé bien que pa'l mundo somos amigos pero a solas los besos son en la boca, en la boca

Baby, normal, los dos sentimos que mentimos, pero, quién no se equivoca, se equivoca, yeah

(Ah-ah-ah)

(O-O-Ovy On The Drums)

(Oh, ah-ah-ah, yeah, yeah-ah)

(La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, yeah)