El 17 de octubre de 2024, Piso 21, esos chicos que han conquistado nuestros corazones con su pop urbano, regresa con un álbum que promete ser la banda sonora perfecta para aquellos momentos románticos: '2.1'. Este es su sexto disco, y no es solo una colección de canciones; es una declaración de amor en 14 pistas que nos recuerdan la magia de dedicar una canción especial a alguien.

A lo largo de '2.1' , la banda no solo presenta 10 canciones inéditas, sino que también nos ofrece versiones acústicas de éxitos recientes como “Fichaje Del Año” con Ozuna y ' La Misión ' con Wisin . Esto no solo enriquece el álbum, sino que nos permite disfrutar de sus temas más conocidos desde una nueva perspectiva, llevándonos a un viaje emocional que nos conecta con las historias que han narrado a través de la música.

Letra de Antes (part. ICON) de Piso 21

Una foto de nosotros

Escondida en su celular

Otro le agarra la mano

Pero piensa en alguien más

A él lo conoció primero

Y no sé a quién quiere más

Para mí ella es el mundo entero

Yo para ella solo la mitad

Le pido que se deci-i-i-i-i-da

Quién es el amor de su vi-i-i-i-i-da

Porque ya me cansé de no estar a su lado

De verla con él y pensar qué hubiese pasado

Si lo nuestro hubiera sido antes

Yeah, ah

No se escondería pa' besarme

No

Si lo nuestro hubiera sido antes

Uh-oh, uh-oh

Sería tu novio y no tu amante (Sería tu novio y no tu amante)

Se supone que era conmigo

El tiempo con él solo es tiempo perdido

Ya yo me cansé de vernos a escondido

Eso no tiene sentido, yeah

¿Por qué te vas?

Y yo queriendo más

Horas contigo

Mi amor prohibido

Si es tan rico, ¿por qué te vas?

Y tú queriendo más

Horas conmigo, yeah

Mi amor prohibido

Porque ya me cansé de no estar a su lado

De verla con él y pensar qué hubiese pasado

Si lo nuestro hubiera sido antes

Yeah, ah

No se escondería pa' besarme

Yeah

Si lo nuestro hubiera sido antes

Yeah, no

Sería tu novio y no tu amante (Sería tu novio y no tu amante)

Y si es que llego tarde

Y me toca robarte

Así será, así será

Pero seme sincera

Explícame por qué te vas

Y yo queriendo más

Horas contigo, yeah

Mi amor prohibido

Si es tan rico, ¿por qué te vas?

Y tú queriendo más

Horas conmigo, oh

Mi amor prohibido

Porque ya me cansé

Su-súbete, súbete

Piso 21, mami

Si la hubiera conocido antes