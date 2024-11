Bogotá, 1 de noviembre de 2024 - Pipe Bueno se toma las festividades por adelantado con “Tengo Mucha Sed”, una canción que lleva la celebración y el desahogo emocional a otro nivel. El ídolo de la música popular colombiana regresa con un sencillo cargado de ritmo, emoción y un toque de vulnerabilidad, perfecto para cerrar el año con el corazón lleno y el vaso también. Además, este lanzamiento marca la cuenta regresiva para su esperado “3er Round” en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 13 de diciembre, donde el artista presentará un espectáculo en formato 360° que promete no dejar a nadie indiferente.

Letra de Tengo Mucha Sed de Pipe Bueno

Quiero beber no se el porque

Hoy me levante me olió a tequila y guaro

Tengo el corazón y el pulso acelerado

Quien me acompaña a pegarme unos tragos

Desde las 6 que no acabe temprano

Pre coro

Quiero beber no se porque

Si mañana aquí estare

Si muero hoy por mi esta bien

No hay remordimientos pues chimba la pase

Coro

hoy tengo mucha sed

Y no es de agua

Alcohol voy a beber

A ver que pasa

Hoy tengo mucha sed

Y no es de agua

A la cantina me mude

Hoy fijo me echan de la casa

Hoy es viernes de fiesta y el cuerpo ya lo sabe

Para ser muy sincero, no se esto cuando acabe

Tengo el corazón lleno y la copa vacía

Sírvame uno doble que me alegre la vida

Pre coro

Quiero beber no se porque

Si mañana aquí estare

Si muero hoy por mi esta bien

No hay remordimientos pues chimba la pase

Coro

hoy tengo mucha sed

Y no es de agua

Alcohol voy a beber

A ver que pasa

Hoy tengo mucha sed

Y no es de agua

A la cantina me mude

Hoy fijo me echan de la casa

Quien se anima a ver el amanecer

Quien no le importe el regaño de su mujer

Quien dijo yo pa mandarlo a recoger

Y que se forme el desmadre de una vez

Coro

hoy tengo mucha sed

Y no es de agua

Alcohol voy a beber

A ver que pasa

Hoy tengo mucha sed

Y no es de agua

A la cantina me mude

Pues ya me echaron de la casa