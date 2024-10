Ela Taubert, la talentosa cantautora colombiana recientemente nominada al Latin Grammy 2024 en la categoría de 'Mejor Nuevo Artista', ha lanzado su nuevo sencillo '¿Por Qué Soy Así?'. Con este tema, la artista continúa su serie de canciones cargadas de emotividad y sinceridad que han resonado con sus seguidores a lo largo de su meteórica carrera.



Ela Taubert – Por Qué Soy Así? Letra

Letra

Otra vez caí

Ay, que tonta fui

de haber llegado hasta aquí

Vi las señales y no me quise ir

Supongo que soy así

que trato de reparar

lo que está roto y que nunca rompí

Sé que no,

no ibas a cambiar por mi

aunque me dije que sí

sabiendo que no debía

Pero no,

nunca debimos seguir

Por qué me duele el final

si yo ya me lo sabía?

Ya me cansé de esperarte

No voy a rogar

Siempre supiste enredarme

Me voy a soltar

Nunca cumpliste lo que me prometías

Yo si prometo que me voy de tu vida

Ya me cansé de esperarte

No voy a rogar

Si no supiste cuidarme

Te voy a soltar

Y me encantó como quisiste ignorarme

Espero que te guste como voy a olvidarte

Y ya no,

Ya no lo voy a negar

Si me alcancé a ilusionar

¿Pero quién no cuando te juran siempre estar?

Que triste que, aunque lo vi

Igual yo quise confiar

Y me perdí una vez más

Ya me cansé de esperarte

No voy a rogar

Siempre supiste enredarme

Me voy a soltar

Nunca cumpliste lo que me prometías

Yo si prometo que me voy de tu vida

Ya me cansé de esperarte

No voy a rogar

Si no supiste cuidarme

Te voy a soltar

Y me encantó como quisiste ignorarme

Espero que te guste como voy a olvidarte

Ya me cansé de esperarte

No voy a rogar

Siempre supiste enredarme

Me voy a soltar

Nunca cumpliste lo que me prometías

Yo si prometo que me voy de tu vida

Ya me cansé de esperarte

No voy a rogar

Si no supiste cuidarme

Te voy a soltar

Y me encantó como quisiste ignorarme

Espero que te guste como voy a olvidarte

Ahora voy a olvidarte (olvidarte)

Espero que te guste como voy a olvidarte