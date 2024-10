Lady Gaga ha lanzado su nuevo sencillo titulado 'Disease', un anticipo de lo que será su próximo álbum, el séptimo de estudio de la diva del pop. La canción ya puede escucharse en las distintas plataforma de música. Este nuevo álbum saldrá en el segundo trimestre de 2025, según un comunicado de prensa que difunden medios.

La intérprete de 'Poker Face' ya había revelado algunos detalles esta semana en su perfil de Instagram de su nueva creación con imágenes de la portada del sencillo y de un adelanto de lo que será el video clip para promocionar el tema.



También incluye la letra de la canción con un estribillo en el que dice: “Podría hacer de doctora/ Puedo curar tu enfermedad/ Si fueras un pecador/ Podría hacerte creer”.



'Disease' es el primer sencillo del séptimo álbum de estudio de Gaga, que anunció por primera vez en julio y confirmó en septiembre antes del estreno de "Joker: Folie et Deux", la película que protagoniza junto a Joaquin Phoenix recientemente estrenada.

La cantante y actriz estadounidense ya anunció el pasado mes de septiembre el lanzamiento de otro disco titulado, 'Harlequin', inspirado precisamente en 'Joker: Folie à Deux'. Ese álbum incluyó 13 temas, entre ellos 'The Joker', 'Folie à Deux' o 'That's entertainment'.

Letra de 'Disease', de Lady Gaga

There are no more tears to cry

I heard you beggin' for life

Runnin' out of medicine

You're worse than you've ever been

(Ah-ah) screamin' for me, baby

(Ah-ah) like you're gonna die

(Ah-ah) poison on the inside, I could be your antidote tonight

(Ah-ah) screamin' for me, baby

(Ah-ah) like you're gonna die

(Ah-ah) poison on the inside, I could be your antidote tonight

I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya (cure)

Cure your disease

You're so tortured when you sleep

Plagued with all your memories

You reach out and no one's there

Like a god without a prayer

(Ah-ah) screamin' for me, baby

(Ah-ah) like you're gonna die

(Ah-ah) poison on the inside, I could be your antidote tonight

(Ah-ah) screamin' for me, baby

(Ah-ah) like you're gonna die

(Ah-ah) poison on the inside, I could be your antidote tonight

I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya (cure)

Cure your disease

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah) cure your disease

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

I can smell your sickness, I can cure ya

Bring me your desire, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I know all your secrets, I can cure ya

Ah, cure your disease

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah) cure your disease

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah) cure ya

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

I can smell your sickness, I can cure ya

I can cure your disease

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah) cure your disease

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah) cure your disease

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah) ooh-ooh-ooh-ooh