Kylie Minogue dará concierto en Bogotá: se conoce fecha y precios de boletas

La cantante australiana y super estrella del pop mundial Kylie Minogue volverá a presentarse en Bogotá, Colombia, después de 16 años. Famosa internacionalmente por su famosa canción ‘Can’t Get You Out Of My Head’, logró cautivar a miles de personas quienes, desde entonces, siguen su carrera musical.

Vea también: El ícono regresa: Chayanne anuncia concierto en Bogotá

A pocos días del lanzamiento de Tension II, su álbum número 17, la artista anunció que se presentará en la capital colombiana, con su ‘Tension Tour’.

¿Cuándo es el concierto de Kylie Minogue en Bogotá? Minogue se presentará en el Movistar Arena el 19 de agosto de 2025. La preventa de las boletas se llevará a cabo en cuatro fases: Preventa artista: viernes 25 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta el sábado 26 de octubre a las 9:59 am.

viernes 25 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta el sábado 26 de octubre a las 9:59 am. Preventa Movistar: sábado 26 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta el lunes 28 de octubre a las 9:59 am.

sábado 26 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta el lunes 28 de octubre a las 9:59 am. Preventa Aval: lunes 28 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta el miércoles 30 de octubre a las 9:59 am.

lunes 28 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta el miércoles 30 de octubre a las 9:59 am. Venta general: miércoles 30 de octubre del 2024 a las 10:00 am. hasta agotar existencias. Navidad empieza ya: David Bisbal presenta su nuevo sencillo de Nochebuena y la letra es un hit La Oreja de Van Gogh se queda sin vocalista: ¿Amaia Montero tiene que ver? Qué tipo de música escuchan las personas menos inteligentes, según la inteligencia artificial Kylie Minogue en Bogotá: precio de boletas Las boletas para ver a Kylie Minogue en vivo en Bogotá estarán a la venta a través de TuBoleta, y el precio de estas van desde los $189.000 hasta $699.000.

Kylie Minogue llegará a Latinoamérica Este jueves, Kylie Minogue anunció a través de sus redes sociales que incluirá a varios países latinoamericanos en su gira. “Te veo, América Latina. Tengo escalofríos de emoción… ¡Argentina! ¡Uruguay! ¡Chile! ¡Brasil! ¡Colombia! ¡México! Va a hacer un calor como el de Chile-le-le”. Según lo publicado en su portal web, visitará dichos países en las siguientes fechas de agosto del próximo año:

7 – Movistar Arena, Buenos Aires

9 – Antel Arena, Villa Española

12 – Movistar Arena, Santiago

15 – Ginásio do Ibirapuera, São Paulo

19 – Movistar Arena, Bogotá

22 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México

24 – Auditorio Telmex, Zapopan

26 – Auditorio Citibanamex, Monterrey Sobre su gira mundial, Kylie dijo: “Estoy más que emocionada de anunciar el TENSION TOUR 2025. ¡No puedo esperar a compartir momentos hermosos y salvajes con fanáticos de todo el mundo, celebrando la era ‘Tension’ y más!”. Luego agregó: “Ha sido un viaje emocionante hasta ahora. Prepárense para su primer plano porque llamaré Luces, Cámara, Acción... ¡y habrá un montón de Padaming!”