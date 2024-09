ChocQuibTown fue un grupo colombiano que revolucionó la industria musical al fusionar ritmos tradicionales afrocolombianos con géneros urbanos como el hip hop, el reggae y el funk. Originarios de Quibdó, Chocó, lograron trascender fronteras con su sonido único y letras que celebraban su identidad cultural.

Te podría interesar: ¿Qué pasó entre Goyo y Tostao de ChocQuibTown? ¿Por qué se separaron?

A lo largo de su trayectoria, la agrupación conquistó a audiencias de todo el mundo con éxitos como "De Donde Vengo Yo", "Nuqui (Te Quiero Para Mi)" y "Pa' Olvidarte". Sus canciones se convirtieron en himnos que reflejaban la riqueza musical y la diversidad de Colombia.

Gracias a su talento y carisma, ChocQuibTown obtuvo numerosos premios y reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Su música fue aclamada por la crítica y logró posicionarse en las listas de popularidad de varios países.

Tanta era su popularidad que sus fanáticos estaban muy al pendiente de sus vidas personales, ya que Goyo y Tostao estaban casados y Slow es hermano de la voz femenina.

Goyo habló de infidelidad de Tostao

A principios del 2023, se anunció el fin de la relación de Goyo y Tostao al parecer por una infidelidad del hombre con Guigliola Valencia Castillo, aparente examiga de la artista.

No dejes de leer: Goyo habría reaccionado al romance de Tostao con otra mujer por medio de sus redes sociales

Casi dos años después de este suceso, Goyo llamó la atención por un ‘storytime’ que subió a su perfil de Tikok en el que habló del final de su matrimonio, pero sin dar nombres.

“No quisiera hablar con nombres propios, pero sí voy a contar qué me pasó. Estábamos siendo gemelas de fluidos con varias mujeres, de hombres no me consta, pero con mujeres sí. Lo que estaba pasando es que en mis narices me estaban montando cachos, pero yo estaba en negación”, dijo.

Igualmente, agregó: “Yo creo que muchos saben, pero para los que no saben, la estaban haciendo, estaban pasando rico y sabroso, prácticamente, por encima mío y en mis narices, y yo estaba –no de incrédula–, pero para mí sí fue difícil aceptar la realidad porque uno les da un voto de confianza a las personas cuando uno las quiere, las valora y las respeta”.

Las sospechas iniciaron cuando en un viaje notó miradas extrañas entre su pareja y su amiga: “Ella era con la quien me reía, con la que hablaba, a la que le contaba muchas cosas, pero bueno, no me arrepiento”.

“Cuando me fui a dormir pasó lo que tenía que pasar, mi chico no durmió conmigo, yo dormí sola y cuando me desperté, no vi nada raro, pero un día cualquiera estaba hablando con alguien y me dice: ‘bueno, y ahora que ya saliste de eso, saliste de esa relación, qué tal lo de esta muchacha, ¿no?’, y lo confirmé (…) Me sentí como una tonta, pero recordé que soy una pantera y la reina del combo y se me pasó, pero sí, eso pasó en mis narices”, finalizó.

Lee también: ChocQuibTown ¿de dónde surgió este particular nombre?