¡Prepárate para reír, morderte las uñas y antojarte de pancakes! Prime Video ha revelado el tráiler de su nueva serie original Dulce Estafa (The Sticky), una comedia negra basada en el robo más inesperado de la historia: ¡el mayor atraco de jarabe de arce jamás visto! Sí, leíste bien, no estamos hablando de dinero, joyas o bancos, sino del "oro líquido" de Quebec. La serie, inspirada en el escandaloso robo de más de 18 millones de dólares en jarabe de arce en 2012, llega a Prime Video el 6 de diciembre y promete convertirse en un dulce éxito.

Lo que parece una trama sacada de una película de comedia absurda, realmente ocurrió. En 2012, un grupo de ladrones muy creativos decidió apuntar a uno de los productos más preciados de Canadá: el jarabe de arce. No solo es un condimento clave para las tradicionales pancakes, sino una industria multimillonaria. Con la astucia de un plan digno de un robo bancario, los criminales lograron robar una fortuna en este dulce manjar, y Dulce Estafa (The Sticky) nos lleva directo al corazón de esta increíble historia.

En el centro de la acción está la brillante Margo Martindale (ganadora de múltiples premios Emmy), quien interpreta a Ruth Landry, una agricultora de jarabe de arce cuya vida da un giro cuando las autoridades intentan quitarle todo lo que tiene. Pero Ruth no es de las que se queda cruzada de brazos. En un giro inesperado, decide unirse a un mafioso de Boston de temperamento corto (interpretado por Chris Diamantopoulos) y a un tranquilo guardia de seguridad franco-canadiense (Guillaume Cyr) para llevar a cabo el robo de jarabe del siglo.

Y si esto no fuera suficiente, la leyenda viviente Jamie Lee Curtis hace una aparición especial en la serie, interpretando a un personaje que será clave en este cóctel de crímenes y risas. ¡Un elenco explosivo que promete entregar tanto momentos de tensión como risas inolvidables!

¿Por qué robar un banco, cuando puedes robar jarabe?

El tráiler de Dulce Estafa (The Sticky) ya nos da una probadita de lo que podemos esperar: un trío desparejo, atrapado en una espiral de caos mientras intentan salir ilesos (y con mucho jarabe) de este plan. Entre persecuciones y malentendidos, lo que parecía un golpe sencillo se complica de formas inesperadas. Y por si fuera poco, también podríamos estar frente a un... ¿asesinato? Las risas están garantizadas, pero también habrá mucho drama y acción a medida que el plan se despliega.

De los creadores de las mejores comedias negras

Brian Donovan y Ed Herro son los cerebros detrás de este show, y junto a un equipo de productores ejecutivos de lujo, incluyendo a la misma Jamie Lee Curtis y al gurú del terror Jason Blum (de Blumhouse Television), han creado una serie que no solo es un homenaje al atraco real, sino también una brillante sátira de las complicaciones humanas. Entre el choque de culturas, el humor canadiense y el toque criminal, Dulce Estafa (The Sticky) es una montaña rusa emocional que no dejará indiferente a nadie.

¡6 de Diciembre!

Con un total de seis episodios, esta serie promete hacer historia en Prime Video. Estará disponible a nivel mundial en más de 240 países, lo que significa que las risas y las tensiones por el jarabe de arce cruzarán fronteras. Así que marca en tu calendario el 6 de diciembre, porque Dulce Estafa (The Sticky) va a ser el plan ideal para despedir el 2024 con una explosión de risas.

¿A qué esperas? Este diciembre, prepárate para un maratón lleno de crímenes, risas y, por supuesto, mucho jarabe de arce.