Si sueñas con transformar tu hogar y darle un nuevo aire a tus espacios, esta es tu oportunidad. Discovery Home & Health ha anunciado el regreso de la segunda temporada de su popular reality 'Tu Casa, Un Hogar con Mabel Cartagena', y está buscando familias bogotanas dispuestas a participar en esta emocionante aventura de renovación. Con la conducción de Mabel Cartagena, el programa ofrece la oportunidad de convertir tu casa en el hogar de tus sueños, a través de una renovación integral que incluye organización, limpieza y decoración.

Además de la presencia de Mabel Cartagena , reconocida presentadora colombiana, ' Tu Casa, Un Hogar con Mabel Cartagena' cuenta con un equipo de expertos en decoración y organización. Estos profesionales trabajan de la mano con las familias para entender sus necesidades y transformar los espacios de manera funcional y estéticamente agradable. El objetivo es que las familias no solo disfruten de un nuevo entorno, sino que también aprendan a mantener su hogar organizado y acogedor en el largo plazo.

Para postularse, los interesados pueden contactar a la agencia a través del número de WhatsApp (+57) 301 598 0117 o escribir al correo electrónico tirana.agencia@gmail.com . En esta nueva temporada, las familias seleccionadas no solo recibirán la transformación de sus hogares, sino que también compartirán su historia con miles de televidentes, haciendo de esta experiencia algo aún más memorable.

La combinación del carisma de Mabel y la experiencia de los expertos ha hecho de este programa un éxito, y la expectativa por la segunda temporada es alta. Muchas familias sueñan con ver sus hogares renovados, pero pocas tienen la oportunidad de hacerlo bajo la guía de un equipo tan talentoso.

¿Qué esperar de la nueva temporada?

La segunda temporada de ‘Tu Casa, Un Hogar con Mabel Cartagena’ promete ser aún más emocionante que la primera. Con más herramientas, ideas frescas y la posibilidad de adaptar los espacios a las nuevas tendencias de decoración, el equipo está listo para llevar las renovaciones a otro nivel. Las familias seleccionadas vivirán una experiencia que les cambiará la vida, ya que un hogar bien organizado y decorado no solo impacta en el bienestar físico, sino también en la salud mental y emocional.

Postúlate y transforma tu hogar

Si tú y tu familia están listos para vivir esta experiencia única, no pierdan la oportunidad de postularse para la segunda temporada de 'Tu Casa, Un Hogar con Mabel Cartagena'. No solo verán su casa transformada, sino que también compartirán este viaje de renovación con miles de espectadores que seguirán de cerca el proceso. ¡Es hora de darle a tu hogar el cambio que siempre has soñado!

Recuerda, tienes hasta el 1 de noviembre para enviar tu postulación. Comunícate con Tirana Agencia y prepárate para la transformación de tu vida.