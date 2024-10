¡Atención, cinéfilos! El próximo 31 de octubre, la gran pantalla se prepara para recibir un estreno que promete dejarte al borde del asiento: No te sueltes (Never Let Go). Este thriller psicológico, que mezcla terror y tensión en cada escena, está protagonizado por la aclamada Halle Berry, quien ha demostrado su talento en películas icónicas como Monster's Ball, por la que ganó un Oscar. Además, está dirigida por Alexandre Aja, un maestro del horror conocido por su estilo único y su habilidad para crear atmósferas inquietantes.

