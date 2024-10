¡Hola, cinéfilos y fanáticos de las series! Octubre ya está aquí y, con él, una selección de títulos que van desde el terror más escalofriante hasta las risas más contagiosas. Max lanza su espacio FANGORITMO, donde los fans son los protagonistas. ¡Es hora de descubrir qué contenido está arrasando en la plataforma y no te puedes perder!

Si estás listo para una experiencia cinematográfica que despierte tus sentidos, no busques más: Como Agua para Chocolate está aquí. Mientras esperas el estreno de la serie original de HBO el 3 de noviembre, ¿por qué no disfrutar de la película basada en el icónico libro de Laura Esquivel? En esta historia, Tita, interpretada por Lumi Cavazos , encuentra su voz a través de la cocina, mientras navega por un romance prohibido lleno de pasión y tradiciones familiares. Prepárate para un festín emocional que dejará huella en tu corazón.

Georgie and Mandy's First Marriage: Amor y diversión en texas

Desde los creadores de The Big Bang Theory, llega Georgie and Mandy's First Marriage. Este spin-off sigue a la adorable pareja mientras navega por los desafíos de la vida adulta y la paternidad. Con su estreno el 31 de octubre, esta serie promete hacerte reír y reflexionar sobre las alegrías y las locuras de estar casado. ¡No te la pierdas!