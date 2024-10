Lucy Lawless se convirtió en un fenómeno cultural en los años 90 gracias a su emblemático papel como Xena en Xena, la princesa guerrera, una serie que capturó la atención de más de 80 países. Transmitida entre 1995 y 2001, la serie comenzó como un spin-off de Hércules y se desarrolló en seis temporadas que marcaron a toda una generación. No solo se destacó por su narrativa de aventuras y acción, sino que también se convirtió en un referente para el colectivo LGTB+, que encontró en la dinámica entre Xena y Gabrielle un símbolo de amor y amistad. Este aspecto de la serie, junto con su protagonista fuerte y decidida, la convirtió en un clásico inmortal.

La transformación de Xena

Lucy Lawless no solo interpretó a Xena; ella se transformó en la guerrera misma. Al principio, el personaje estaba destinado a ser una villana en Hércules, y Vanessa Angel fue seleccionada para el papel. Sin embargo, una enfermedad repentina de Angel llevó a que Lawless, quien había estudiado arte dramático en Australia, tomara su lugar. Aunque su experiencia previa había sido limitada, la actuación de Lawless resonó con el público, y rápidamente se convirtió en la heroína que muchos adoraban. Inicialmente, Xena iba a aparecer en solo tres episodios, pero el éxito de su personaje llevó a la creación de un spin-off centrado en ella.

La relación entre Xena y Gabrielle se convirtió en uno de los puntos más debatidos y celebrados de la serie. Aunque la serie nunca declaró explícitamente que su relación era romántica, muchos fans vieron en sus interacciones una conexión amorosa, lo que contribuyó a la representación positiva de las relaciones entre mujeres en la televisión.

Éxitos tras la serie

El final de Xena no significó el ocaso de la carrera de Lawless. Continuó trabajando en cine y televisión, participando en producciones como Expediente X, Agents of S.H.I.E.L.D., y Parks and Recreation. También hizo cameos en populares series como Los Simpsons y Dos hombres y medio. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a alejarse de los papeles protagónicos, enfocándose más en la actuación de doblaje. Recientemente, ha prestado su voz a personajes en producciones animadas como Star Wars Resistance y Minions: El origen de Gru.

Activismo y compromiso social

A lo largo de su vida, y especialmente en su madurez, Lawless ha estado activa en varias causas sociales, abogando por la conservación del medio ambiente y los derechos LGTB+. En entrevistas, ha compartido su experiencia personal, revelando que la representación de amor entre mujeres en Xena le ayudó a explorar su propia identidad y orientación sexual. En un momento memorable, comentó que uno de los besos que compartió con su pareja en la ficción la hizo sentir que también era bisexual, un testimonio de cómo su trabajo ha impactado no solo a la audiencia, sino también a ella misma.