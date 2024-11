Desde hace algunos días se desató en las redes sociales una polémica en torno a la canción ‘+57’ de Karol G que contó con la colaboración de Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y DFZM.

El tema fue castigado por su letra, especialmente por la parte en la que Feid y Maluma recitaban: “Mamacita desde los fourteen”; ahora, el sencillo modificó esta frase a “Mamacita desde los eighteen”.

Karol G se disculpó públicamente sobre lo acontecido: “Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender”.

La antioqueña recibió el apoyo de muchos ante sus declaraciones, no obstante, todavía hay quienes la critican duramente por el sencillo.

🚨Alteração da letra de ‘+57’ no SpotiFy! O verso que gerou controvérsias, foi alterado para “Um mulherão desde os dezoito”. — Por enquanto, a atualização está disponível apenas para a versão de VídeoClipe no Spotify, chegando para outras versões em 24h. pic.twitter.com/i2dCcw5qwE

Artista le cambió la letra a ‘+57’

En medio de este acontecimiento que tiene hablando a muchos, un joven artista llamó la atención con un video publicado en TikTok, en el cual muestra su talento musical y de composición.

Jack Vargas, un cantante emergente, decidió cambiarle la letra a una parte de ‘+57’, agregando referencias colombianas, tal y como muchos esperaban de Karol G y sus colegas.

“Y es que ella está caliente como el desierto de La Guajira, ese acento paisa y su carita que me mira, la conocí bailando una noche de Barranquilla y ella es una maravilla; y aunque yo soy frío como ‘Tabogo’, nena tú me pones bobo. Quiero tomarme el café de tus ojos, ‘gotas de lluvia’ cuando te mojo. Como Cartagena: ella es linda y heroica, Amazonas porque es salvaje y exótica. Colombiana, mamacita tú eres única, pa’ bailar contigo no hace falta música. Puede haber más bellas que tú, pero eres la reina, baby con esa actitud. Eres misteriosa como princesa Wayuu y dame tu número para no quedarme con la inquietud”, dice la composición de Jack Vargas.

En 15 horas, el video del artista ha recibido más de 629 mil reproducciones y comentarios como: “Hagan famosa esta versión por favor”, “¡Vida berraca! ¿Qué les costaba? Esto era justo lo que esperábamos”, “Seis de los mejores reggaetoneros no pudieron hacer lo que este chico hizo solo, increíble”, “Este man superó la carrera de los otros”, “Devoraste. Era callarlos no humillarlos”.

