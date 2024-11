Blessd está en el ojo del huracán, no solo por ser parte del grupo de cantantes de ‘+57’, sino también por la burla que realizó junto a Ryan Castro para responder a las críticas por la letra de la canción que hoy está dando de qué hablar.

No dejes de leer: Fariana se despachó contra de Karol G, tras lanzamiento de ‘+57’

Los paisas declararon en el ‘clip’: “Sabe qué caravana, si no le gusta el tema, paila no lo escuche, yo me siento bien con él así, yo no estoy pendiente del qué dirán”.

Y agregaron: “Desde que yo esté bien que ruede el mundo a mi alrededor ¿listo? Nada azarados parceros, critiquen lo que quieran que eso a mí no me importa”.

Este hecho, fue capturado en cámara mientras ambos reguetoneros se dirigían en avión hacia Estados Unidos para cubrir los diferentes conciertos que tenían agendados.

Blessd y Ryan Castro casi son agredidos con botella de licor En medio de uno de estos eventos, un hecho llamó la atención y quedó grabado; posteriormente se subió a redes sociales y generó reacciones de críticas. Lee también: Blessd y Ryan Castro se despacharon contra sus críticos por ‘+57’: “Si no le gustó, paila no la escuche” De acuerdo con lo visto, un asistente al evento le aventó una botella a los cantantes que estaban en el escenario dialogando. Rápidamente, reaccionaron para evitar un golpe con el objeto, lo que también desencadenó un enojo en ellos que desató fuertes palabras a la persona que tiró la botella. Aunque Ryan Castro y Blessd solicitaron al equipo de seguridad sacar al individuo del lugar, ‘El bendito’ no soportó y se bajó del escenario con la intención de irse a los golpes con el fanático. Los hombres de seguridad detuvieron al cantante antes de que se peleara con la otra persona, regresando así al escenario. El hecho se ha hecho viral en plataformas como X e Instagram y se han generado reacciones como: “¿Cómo pueden pagar para ver tanta gaminería junta?”, “Nunca voy a entender la gente que va a un concierto a tirar cosas”, “Eso pasa cuando hacen nuevos ricos a gamones de barrios bajos”, “Porque Blessd no es ejemplo de nada”. Te podría interesar: J Balvin aclaró cuál es el verdadero mensaje de la canción ‘+57’