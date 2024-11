“Mamacita desde los fourteen”, es una de las frases más polémicas de ‘+57’, la nueva canción de Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y DFZM, la cual es tendencia en redes sociales y plataformas digitales musicales.

Karol G se pronunció para asegurar que asume la responsabilidad de lo que está sucediendo con la canción; Feid y J Balvin respaldaron a ‘La Bichota’, pero Ryan Castro y Blessd se han burlado de las críticas que han recibido, lo que ha empeorado el acontecimiento.

En medio de esto, en redes sociales muchos han hecho mención de otras canciones que también hacen apología a la sexualización de mujeres menores de edad, e incluso, de violencia hacia la mujer.

Esta canción de 1989 habla sobre una adolescente de 13 años que salió de su pueblo en busca de trabajo, sin embargo, en el camino fue engañada y usada como prostituta. El protagonista de la canción asegura que, al enterarse de la verdadera edad de la mujer, encaró a la persona que la tenía allí en contra de su voluntad.

Demasiado niña - Eddy Herrera

Esta canción fue lanzada en el 2000 y el intérprete recita: “Si tu no fueras tan niña yo te llevara conmigo, y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar”. Este tema es una clara dedicatoria de un hombre mayor a una joven mujer de la que asegura está enamorado.

