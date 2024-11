Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y DFZM lanzaron ‘+57’ el pasado 7 de noviembre y lograron que miles de personas, no solo en Colombia, sino en otros países hablaran del sencillo.

En su primer fin de semana, el ‘single’ ocupa el primer lugar en el Top Colombia de Spotify y el puesto 18 en el Top Global. En redes sociales se aprecia que muchos de sus fieles fanáticos los felicitan, pero hay cientos de internautas que se han ido en contra de ellos, al considerar que la canción habla de sustancias ilegales, narcotráfico y sexualización de menores.

Blessd y Ryan Castro fueron los primeros en pronunciarse abiertamente sobre estas críticas con un video en el que expresaron: “Sabe qué caravana, si no le gusta el tema, paila no lo escuche, yo me siento bien con él así, yo no estoy pendiente del qué dirán”.

Y agregaron: “Desde que yo esté bien que ruede el mundo a mi alrededor ¿listo? Nada azarados parceros, critiquen lo que quieran que eso a mí no me importa”.

