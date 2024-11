En redes sociales muchos están criticando la canción ‘+57’, la cual interpretan varios de los más reconocidos exponentes del reguetón en Colombia: Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y DFZM.

Aunque muchos internautas aseguran que esperaban que este tema fuera un ‘hit’, la realidad es que está siendo muy criticado, e incluso, la revista Rolling Stone en Español la calificó como “un desastre”.

“Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones. Sin importar de qué género musical se trate, cantar sobre niñas que ‘están buenas’ no está bien y en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa la sexualización de menores. Más teniendo en cuenta que en efecto, la prostitución y tráfico de menores en Medellín es un problema que viene empeorando en los últimos años”, se lee en la página web.

“ Amor usted estaba esperando un tema diferente vaya y escúchelo y si estaba esperando algo pa’ Colombia y no, vaya y escuche Colombia tierra querida y si de pronto no le gustó el tema lo cambia y si lo escucha, que hps tan canzones ome. Y a los que les gustó gracias”, dijo Blessd.

Por su parte, Ryan Castro destacó que ‘+57’ ya está en el top global de Spotify: igualmente, compartió un video junto a Blessd para expresar: “Sabe qué caravana, si no le gusta el tema, paila no lo escuche, yo me siento bien con él así, yo no estoy pendiente del qué dirán”.

Y agregaron: “Desde que yo esté bien que ruede el mundo a mi alrededor ¿listo? Nada azarados parceros, critiquen lo que quieran que eso a mí no me importa”.

