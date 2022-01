Un hombre contó que vio a 5 mujeres haciendo rezos extraños junto al Río Magdalena. Usan fotos y hasta ropa interior para hacer la maldad.

Aunque usted crea que la brujería no existe o que eso era de hace centenares de años, actualmente se sigue escuchando de mujeres que practican estos maleficios, y hay decenas de personas que acuden a estas - que popularmente llamamos brujas - bajo la creencia de lograr que le llegue el amor de su vida, tenga dinero o peor aún que le atraiga el hombre o mujer que tanto quiere tener a su lado. ¡Pilas!

Un militar, que se identificó como Víctor, contó en el Cartel Paranormal de La Mega dos situaciones donde fue testigo de hechicería y de esas mujeres que hacen el mal a alguien a cambio de dinero y que cobran bajo promesas, que para unos pueden ser engañosas y para otros si terminan surtiendo efecto... Eso está en la creencia de cada quien.

Puedes ver: 'El exorcismo de Dios' estrena su primer tráiler y promete como película de terror made in Latinoamérica

Comentó que un día una amiga le pidió que lo acompañara a hacer una vuelta, sin que él supiera que el destino sería ir donde una bruja a que le dijera a ella si el esposo le estaba siendo infiel y con quien. “Fui de gancho ciego y me llevo donde una vieja de esas, que porque quería saber si el marido la engañaba, yo no creo en eso, pero me quedé callado y vi a la tal bruja que hasta bonita estaba y ponía a mi amiga ¡fume y fume!”.